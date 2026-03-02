Vårdbiträde till hemtjänst Hasslum
Inom hemtjänsten utför vi service och personlig omvårdnad utifrån biståndsbedömda insatser, i brukarens hem. Skövde kommun är indelat i flera olika geografiska hemtjänstområden. Verksamheten är en del av sektor vård och omsorg, Skövde kommun.
Sektor vård och omsorg har ett viktigt samhällsuppdrag. Vi jobbar med stöd, service, vård och omsorg till människor i alla åldrar och vår verksamhet präglas av professionalitet och mänskliga värden.
Här jobbar vi tillsammans, som ett team. Vi hjälps åt och stöttar varandra när det behövs. Du är omgiven av hög kompetens, erfarna kollegor och chefer. I rollen får du också så mycket tillbaka från dem du finns där för. Leenden, tacksamhet, förtroende, skratt, vänskap och livshistorier- här är du alltid uppskattad och betydelsefull.
För att kunna ge de bästa förutsättningarna för att våra brukare/patienter ska få en så bra stöd och omsorg som möjligt och att våra medarbetare ska lyckas och utvecklas på jobbet är utvecklingsarbete och ständiga förbättringar i fokus hos oss. Vi vill ligga i framkant inom det vi gör.
Som medarbetare hos oss är du viktig, vi vill att du ska utvecklas och stanna, därför får du löpande utbildning och kompetensutveckling och om du vill finns alla möjligheter att testa olika roller och att göra intern karriär.

Arbetsuppgifter
Nu söker vi ett vårdbiträde för vikariat på 6 månader, med chans på förlängning!
Vi söker dig som vill ha ett spännande och utvecklande arbete. I rollen som vårdbiträde i hemtjänsten har du möjlighet att vara med och bidra till livskvalité för våra brukare. Vårt arbete grundar sig i våra ledord trygghet, ansvar och respektfullt bemötande och du är en stor och viktig del i brukarens välbefinnande. Du arbetar omsorgsfullt och professionellt med brukarna i deras hemmiljö, i samarbete med övriga i arbetslaget. Det innebär även att arbeta för god samverkan med andra yrkesgrupper och anhöriga.
Som vårbiträde ansvarar du för att våra brukare, utifrån deras individuella behov, får socialt stöd och omsorg, ledsagning, hälso- och sjukvård och aktivering. I arbetet ingår även serviceinsatser, till exempel förbereda enklare måltider, disk, tvätt och städ. Uppdraget innefattar också att utföra delegerade och ordinerade sjukvårdsinsatser, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Dokumentation i våra system är också en viktig del av arbetet.
Inom sektor vård och omsorg arbetar vi flexibelt mellan de olika enheterna. Det innebär att du även gör arbetspass inom andra hemtjänstområden än det du normalt arbetar i.
"Fantastiskt roligt jobb, man gör gott. Man går hem och känner att man har gjort ett bra jobb och hjälpt andra. Det är ett tacksamt jobb, man ger vardagen en guldkant".
/medarbetare sektor vård och omsorgKvalifikationer
För att arbeta som vårdbiträde hos oss behöver du ha en utbildning som vårdbiträde eller motsvarande. Det är meriterande om du har haft annat liknande arbete, gärna inom demens, äldrevård eller välfärdsteknologi samt att du har tidigare erfarenhet av delegerade arbetsuppgifter.
Som person behöver du vara ansvarstagande och serviceinriktad som sätter individens behov i centrum. Du är bra på att samarbeta med kollegor, brukare, anhöriga och andra samarbetspartners både inom och utanför den egna organisationen. Vi tror att vi bygger en bättre verksamhet genom samarbete och utveckling tillsammans med andra. Du har lätt för att skapa relationer och du har ett respektfullt bemötande.
En förutsättning för att du ska kunna jobba hos oss är att du har körkort B för manuellt växlad bil. Vi vill bidra till ett hållbart Skövde och värnar om miljön, därför är det viktigt att du kan cykla eftersom vi i de fall det är möjligt cyklar till våra brukare.
I den här rollen är det viktigt att du kan kommunicera muntligt och skriftligt på svenska eftersom du och brukaren behöver förstå varandra, men också för att kunna genomföra dokumentation. Du har datorvana och gärna även erfarenhet av social dokumentation.
Skövde kommun är finskt förvaltningsområde, om du har kunskaper inom det finska språket är det extra välkommet.
Att vilja vårda, stötta och utveckla andra människor är en av de egenskaper som behövs allra mest i vårt samhälle. Och du som har den i dig är den verkliga framtiden.
Vid anställning ska utdrag från polisens belastningsregister kunna visas.
ÖVRIGT
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
