Vårdbiträde/service assistent
Beredskapslyftet Ideell Förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrtälje Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrtälje
2026-07-09
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Connecting Jobs, som drivs av den ideella organisationen Beredskapslyftet, hjälper nyanlända att ta sina första steg in på den svenska arbetsmarknaden – samtidigt som företag får tillgång till ny talang.
Vardaga är ett av de största privata företagen i Sverige inom äldreomsorg, med över 100 äldreboenden runt om i landet samt hemtjänstverksamhet. Vardaga är en del av Ambea-koncernen.
!!! Observera: denna vakans är en del av ett rekryteringsevenemang som är planerat till den 1 september. Om du blir utvald till intervjun kommer du att bli inbjuden till evenemanget.
Plats: NorrtäljeVi söker:Vårdbiträde/service assistent Dina arbetsuppgifter:- Utföra enklare arbetsuppgifter på äldreboendet, såsom att tömma diskmaskinen och duka inför frukost och andra måltider.- Lättare städ- och tvättuppgifter, inklusive att fylla och tömma tvättmaskiner samt vika kläder.- Hjälpa på promenader och delta i andra aktiviteter på äldreboendet.- Laga mat och vid behov hjälpa till med matning.- Hjälpa till med dusch och andra hygienbehov.
Krav:- Du talar och förstår svenska på god yrkesmässing nivå (medelnivå).- Du är registrerat som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.- Du har rätt för "Introduktionsjobb", "Nystartsjobb" eller "Etableringsjobb" program av Arbetsförmedlingen.- Du är flexibel med arbetstider och kan arbeta olika skift, inklusive kvällar och helger;- Om du har tidigare erfarenhet som personlig assistent, vårdbiträde eller liknande är det ett plus.Din profil:- Du är motiverad att arbeta med människor.- Du har en mycket positiv attityd.- Du är stresstålig.- Du har ett serviceinriktat förhållningssätt.
Arbetsgivaren erbjuder:- 100% anställning med stöd av Introduktionsjobb, Nystartsjobb eller Etableringsjobb.- Tjänsten omfattas av kollektivavtal.- friskvårdsbidrag, arbetsklädar och personalrabatter ingår.Viktigt:Denna tjänst är en del av ett AMIF-finansierat projekt som syftar till att stödja integrationen av nyanlända personer från länder utanför EU/EES på den svenska arbetsmarknaden. Sökande som uppfyller dessa kriterier uppmuntras att ansöka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Beredskapslyftet Ideell Förening
Norrtälje (visa karta
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000 00 NORRTÄLJE Arbetsplats
Vardaga Kontakt
Beredskapslyftet - info@beredskapslyftet.se Jobbnummer
9997715