Vårdadministratör, Vårdcentralen Linghem
Region Östergötland / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-01-27
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla vår verksamhet, då har du kommit rätt! Vi på Vårdcentralen Linghem söker en ny kollega.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården.
Vårdcentralen Linghem ligger 5 minuter med pendeltåg från Linköpings centrum och 20 min från Norrköpings city. Vårdcentralen har idag cirka 6 850 listade patienter. Vi är en välbemannad och välfungerande vårdcentral där medarbetarna trivs. Du kommer arbeta tillsammans med kompetenta och glada kollegor och välkomnar dig till vårt team. Vi erbjuder dig som ny vårdadministratör en skräddarsydd introduktion efter dina behov.
Läs gärna om vår karriärstege för vårdadministratörer och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Vårdadministratörens arbetsuppgifter går på rullande schema där du tillsammans med dina kollegor delar på ansvaret för journalskrivning, administrativa uppgifter, akutfunktion samt att byta av i receptionen. Du samarbetar även med övriga yrkesgrupper på vårdcentralen och tillsammans arbetar vi för att ge våra patienter god och kvalitativ vård i rätt tid. Utöver dessa arbetsuppgifter finns flera möjliga ansvarsområden som anpassas efter intresse och verksam-hetens behov. Vi anpassar din introduktion efter din erfarenhet och dina behov, för att du ska bli trygg i din yrkesroll.
Arbetsgrupp
Vi är cirka 26 medarbetare på vårdcentralen som trivs tillsammans i ett öppet arbetsklimat.
I dagsläget arbetar tre vårdadministratörer och en receptionist på arbetsplatsen.
På vårdcentralen finns läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, sjuksköterske-mottagning, barnhälsovård, psykosocial kompetens, fotvård och laboratorium. Vi ansvarar även för ett äldreboenden och hemsjukvård.
Om dig
Du är utbildad vårdadministratör. Erfarenhet av primärvård, Cosmic och andra relevanta IT-system i Region Östergötland är meriterande. Vidare behärskar du svenska språket i tal och skrift, motsvarande C1-nivå.
Se riktlinje "Baskrav vid nyanställning vårdadministratör":http://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=39447
Som person är du van vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Du är ansvarstagande, strukturerad, serviceinriktad och lyhörd. Du har ett gott bemötande och god samarbetsförmåga. Du har ett intresse för utvecklingsarbete och vill vara med och påverka vårt framtida arbete med idéer och engagemang. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/162". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Vårdcentralen Linghem Kontakt
Tillförordnad vårdenhetschef Jennifer Larsson jennifer.larsson@regionostergotland.se 010-1038498,072-4630298 Jobbnummer
9707941