Vårdadministratör till Kirurgiska kliniken
Hos oss får du ett roligt, stimulerande och omväxlande arbete med fantastiska kollegor där du kan utvecklas och trivas!
Tankar från medarbetare om vår verksamhet - "Man lär sig något nytt varje dag.
", "Vi syns och hörs på kliniken, alla vet vilka vi är.", "Vi skrattar och "friskvårdar" på arbetstid.", "Om man vill finns gott om utvecklingsmöjligheter inom yrkesrollen."
Vårt erbjudande
Vi arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats med ett gott utbildnings- och forskningsklimat. Kliniken bedriver fortlöpande förbättringsarbeten för att utveckla vården, arbetsmiljön och utbildningen. Kliniken arbetar med kompetensutveckling både internt och externt.
Klinikens vårdadministration består av 15 st vårdadministratörer och tillhör organisatoriskt en enhetschef med vårdadministratörsutbildning. Vårdadministratörerna har en viktig roll och är integrerade på klinikens alla enheter. Vi har ett mycket gott samarbete med klinikens övriga professioner. Vi har ett öppet klimat och vi hjälps åt inför nya utmaningar, lär av varandra och bollar oss fram till lösningar.
Dina arbetsuppgifter
Kirurgiska kliniken, på Vrinnevisjukhuset i Norrköping (ViN) är en del av Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC) i Östergötland. Kliniken har en vårdavdelning, avdelning 10 med 32 vårdplatser. Det finns både ett planerat och ett akut intag av patienter med kirurgiska och urologiska sjukdomar. Samt en mottagning där vi tar emot och utreder patienter för colon cancer, hudförändringar, sjukdomar i matstrupen samt obesitas.
Vi är placerade på avdelning, mottagning och har även en egen administrativ korridor, där du har möjlighet att rotera mellan stationerna. Vi söker dig som vill vara med och påverka, utveckla och kvalitetssäkra det administrativa arbetet ännu mer. Vi arbetar väldigt mycket med RAK - rätt använd kompetens, på hela kliniken.
Vi erbjuder dig ett spännande arbete med stor variation mellan t ex journaldokumentation åt alla vårdgivare, remisshantering, bokningshantering, ITR, fakturahantering, verksamhetsutveckling, samordnare på mottagning, schemaläggare, TESSA, ledningsstöd, handledare med mera.
Som ny hos oss får du en introduktionsplan anpassad efter dina erfarenheter och kunskaper. Du tilldelas en mentor från gruppen. När du efter hand är självgående i ditt arbete finns möjlighet att arbeta hemifrån någon dag i veckan.
Om dig
Ett krav är att du är utbildad vårdadministratör. Du har en god hörförståelse och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift i svenska språket. Det är meriterande om du har erfarenhet av Cosmic och andra, för Region Östergötland, relevanta IT-system.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är serviceinriktad, engagerad, flexibel, positiv och ser möjligheter i förändringar. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett strukturerat och noggrant sätt. Du arbetar självständigt och trivs med att arbeta i grupp.
Vi söker dig som uppskattar ett omväxlande arbete på en stor och spännande klinik!
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Tjänsterna är två vikariat på 100% vardera. Tillträde enligt överenskommelse.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
