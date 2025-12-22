Vårdadministratör
Bra Liv Tranås vårdcentral
Dags för en ny utvecklingsmöjlighet och nästa chans i karriären? Gillar du att ge god service i möten med andra människor? Är du en strukturerad person som gillar att arbeta självständigt? Sök då tjänsten som vårdadministratör hos oss på Tranås vårdcentral!
Rollen som vårdadministratör
Hos oss kommer du att vara en viktig del i vårdcentralens övergripande uppdrag, att ge god och säker vård samt service till vårdcentralens patienter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara medicinsk dokumentation, diagnosklassificering samt övriga vårdadministrativa uppgifter samt arbete i reception.
Din blivande arbetsplats
Tranås vårdcentral är en av vårdcentralerna inom Vårdcentralerna Bra Liv som utgör den regionsdrivna primärvården i Region Jönköpings län. Vår målsättning är "En bättre hälsa för alla", vilket vi når genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet. Det finns många skäl att välja Vårdcentralerna Bra Liv - både som medarbetare och patient.
Tranås vårdcentral har för närvarande cirka 15 700 listade patienter och personalgruppen består av ett 60-tal medarbetare med hög kompetens inom olika vårdprofessioner. Vårt arbete bygger på tanken om patientens delaktighet och förtroende.
Hos oss på Tranås vårdcentral värnar vi om ett bra samarbete och en god arbetsmiljö i vår strävan att alltid skapa bättre vård och hälsa för alla våra patienter - vår arbetsmiljö ska präglas av engagemang, öppen dialog och arbetsglädje, där vi värnar om balansen mellan arbete och fritid. Vi vill alltid utvecklas och bli bättre och ge alla våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar till nya idéer och förbättringsförslag, kompetensutveckling och kreativa lösningar!Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann, serviceinriktad och flexibel. Du ska vara färdigutbildad vårdadministratör alternativt läkarsekreterare. Du har goda kunskaper i svenska och förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift. Det är önskvärt att du har tidigare erfarenhet av vårt journalsystem Cosmic, men det är inget krav. Vi vill att du ska vara intresserad av IT då det i tjänsten även ingår ett IT- ansvar.
Vi tror att du som söker känner ett genuint engagemang för ditt yrke där du drivs av att få vara med och utveckla arbetsgruppen och där du kommer med egna initiativ och ger förslag på nya arbetssätt och utvecklingsmöjligheter. Struktur och planering faller sig naturligt för dig och vi tror att du har lätt för att lägga upp din arbetsdag tillsammans med gruppen. Vi ser även att samarbete och gott bemötande är lika självklart för dig som för oss eftersom teamsamverkan är en viktig del av vårt arbetssätt. Vi värdesätter egenskaper som driv, engagemang och positiv attityd.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du ett stimulerande och utvecklande arbete där samarbetet kring patienten är vår ledstjärna och ett gott resultat är målet. Du erbjuds ett omväxlande arbete med många kontaktytor där du blir vårdcentralens administrativa expert. I din roll får du också chans att delta i utvecklings- och förbättringsarbeten.
Vi har en tjänst som är tillsvidare på 100% samt en tjänst som är ett vikariat på ett år med möjlighet till förlängning. För båda tjänsterna är det start enligt överenskommelse.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Helen Frid,
telefon 010-244 05 21
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 29 december, urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är 29 december, urval och intervjuer sker löpande.

Varmt välkommen med din ansökan!
