Inköpare med strategiskt och taktiskt fokus - Stockholm
Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-05
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, Solna
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eller i hela Sverige
Vill du vara med och påverka affären genom strategiska inköpsbeslut, leverantörsutveckling och långsiktiga samarbeten i en internationell och teknikdriven miljö?
På Jefferson Wells samarbetar vi med företag där inköp är en central och affärskritisk funktion. Vi söker löpande erfarna taktiska och strategiska inköpare för konsultuppdrag hos några av Sveriges mest attraktiva verksamheter inom industri, teknik och tillverkning. Som konsult får du möjlighet att arbeta nära verksamheten, driva utveckling och bidra till att stärka kundens konkurrenskraft genom professionellt inköpsarbete.
Om rollen
Som taktisk/strategisk inköpare arbetar du med att utveckla, effektivisera och stärka kundens inköpsfunktion genom analyser, leverantörsdialoger och affärsmässiga beslut. Rollen kombinerar taktiskt ansvar med strategiska inslag - du arbetar både med att optimera befintliga leverantörsrelationer och kategorier samt med att forma framtida inköpsstrategier och sourcinglösningar.
Du samarbetar nära interna intressenter inom exempelvis teknik, produktion, kvalitet, projektledning, logistik och supply chain för att säkerställa att inköpsstrategierna stödjer verksamhetens långsiktiga mål.
Beroende på uppdrag kan du komma att arbeta med:
Sourcingaktiviteter och leverantörsval, inklusive offertförfrågningar, utvärderingar och rekommendationer.
* Förhandlingar och avtalsarbete där du driver prisdialoger, kommersiella villkor och avtalsförnyelser.
* Kategoristyrning och kategoriutveckling med fokus på kostnadsoptimering, riskhantering och leverantörsutveckling.
* Marknads- och leverantörsanalyser för att identifiera möjligheter, risker och förbättringsområden.
* Framtagning av beslutsunderlag och analyser kopplade till inköpsstrategier, affärsmål och kostnadsbesparingar.
* Uppföljning av leverantörsprestationer avseende kvalitet, leveranssäkerhet, kostnad och hållbarhet.
* Utveckling av strategiska leverantörsrelationer och långsiktiga samarbeten.
* Samarbete med interna intressenter för att säkerställa att inköpslösningar stödjer verksamhetens behov och framtida utveckling.
* Bidrag till process- och flödesförbättringar inom inköp och supply chain.
* Stöd vid förändringar i leverantörsbasen, exempelvis vid omförhandlingar, produktförändringar, global sourcing eller nya produktintroduktioner.
Som konsult får du möjlighet att arbeta i komplexa och tekniskt avancerade verksamheter där inköp har en tydlig påverkan på affär, lönsamhet och leveransförmåga.Publiceringsdatum2026-06-05Profil
Vi söker dig som är analytisk, affärsdriven och trygg i att ta ansvar för både taktiska och strategiska inköpsfrågor. Du har erfarenhet av att utveckla leverantörsrelationer, driva förhandlingar och arbeta med kategori- eller sourcingstrategier.
Vi ser gärna att du har:
Högskole- eller yrkeshögskoleutbildning inom inköp, ekonomi, logistik, teknik, supply chain eller motsvarande.
* Flera års erfarenhet av taktiskt och/eller strategiskt inköp i en industriell eller teknisk verksamhet.
* God förhandlingsvana och erfarenhet av leverantörsutvärderingar, avtalshantering och kommersiella förhandlingar.
* Erfarenhet av kategoriarbete, sourcing eller leverantörsutveckling.
* Stark analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet.
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
* Erfarenhet av affärssystem och Excel, gärna på avancerad nivå.
* Erfarenhet av ERP-system såsom SAP eller liknande är meriterande.
Som person är du strukturerad, kommunikativ och prestigelös. Du trivs i miljöer där du får ta ansvar, samarbeta tvärfunktionellt och bidra till att utveckla både affären och inköpsfunktionen.
Om Jefferson Wells
Vi på Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Genom vårt nära samarbete med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och starkaste varumärken kan vi erbjuda dig unika möjligheter till utvecklande uppdrag över tid. Våra engagerade konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt specifika område, vilket garanterar att din karriär och personliga utveckling alltid står i absolut fokus. Vi tror på att kombinera vår djupa branscherfarenhet med en sann förståelse för din potential - för det är i den matchningen som vi får både talanger och verksamheter att växa och utvecklas tillsammans. Välkommen till ett nätverk som lyfter din karriär.
Din ansökan
Är du intresserad av att utvecklas inom inköp och vill bli en del av vårt nätverk för framtida konsultuppdrag? Då är du varmt välkommen att registrera din ansökan redan idag.
Genom att ansluta dig till vårt kandidatnätverk kan du bli aktuell för spännande möjligheter hos några av Sveriges ledande företag inom industri, teknik och tillverkning. Här får du chansen att utvecklas i din roll och bidra i uppdrag som verkligen gör skillnad.
Har du frågor om uppdraget är du varmt välkommen att kontakta vår Talent Acquisition Specialist, Tilde Alriksson. För att vi ska kunna hantera din ansökan på bästa sätt ber vi dig skicka den via vårt system, då vi inte tar emot ansökningar via mejl.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
169 79 STOCKHOLM Arbetsplats
För kunds räkning Kontakt
Contact
Tilde Alriksson Tilde.Alriksson@jeffersonwells.se Jobbnummer
9949892