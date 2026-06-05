Applikationsingenjörer till Saab Training & Simulation
Saab Aktiebolag / Elektronikjobb / Jönköping Visa alla elektronikjobb i Jönköping
2026-06-05
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
I rollen som applikationsingenjör är du den viktiga länken mellan vår avancerade teknik och slutanvändarens behov. Du arbetar med att integrera och kundanpassa simuleringsutrustning, med fokus på antingen militära fordon eller infanteri, där ATW (Anti-Tank Weapons) och UAV-system utgör en central del. Arbetet är mycket mångsidigt och rymmer allt från tekniska platsbesök och avancerad modellering till nära samarbete och testning ute hos våra kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av att:
Finjustera och kalibrera simuleringssystemen på plats så att de harmonierar perfekt med kundens egna system, fordon eller handeldvapen.
Undersöka hur simuleringsutrustning bäst kan integreras i komplexa miljöer i stridsfordon, skjutdatorer, sikten, intercom- och laservarningssystem samt anpassar systemen utifrån specifika krav.
Skapa sårbarhetsprofiler och simuleringsmodeller som speglar verkliga förhållanden.
Planera och genomföra tester tillsammans med kunden i deras miljö för att säkerställa högsta möjliga kvalitet, ergonomi och funktion i träningssystemen.
Upprätta tekniska specifikationer, kundspecifika testkrav och dokumentation.
Agera rådgivare i interna utvecklingsprojekt, stötta produktledning och marknadsavdelning med tekniskt underlag till kundofferter.
Hos oss blir du en del av ett prestigelöst och stöttande team där vi värdesätter olika perspektiv, kommunikation och laganda. Du kommer samarbeta tätt med kollegor från hela organisationen och bidrar med din tekniska expertis i både utvecklings- och anbudsprojekt.
I tjänsten ingår resor, både inom Sverige och internationellt, för att möta kunderna där de befinner sig och säkerställa att lösningarna lever upp till deras behov. Antalet resor varierar beroende på projekt, men uppskattas till cirka en gång i månaden.Publiceringsdatum2026-06-05Profil
Vi söker dig som uppskattar mötet mellan teknik och människor, och som trivs i en roll som kombinerar praktiska uppgifter med administrativt arbete. Som person är du strukturerad, ansvarsfull och trygg i att bygga relationer. Eftersom rollen innebär mycket kontakt med våra användare är det viktigt att du är lyhörd och har en ödmjuk inställning med förmåga att lyssna in andras behov. Du är en lagspelare som värnar om ett stöttande samarbete, både internt med dina kollegor och externt i dina kundrelationer.
Du har relevant arbetslivserfarenhet inom området, ett genuint teknikintresse och en grundläggande förståelse för mekanik och elektronik. Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av testverksamhet, och har du dessutom en militär bakgrund ser vi det som ett stort plus. Skjutvana och vapenlicens ses även det som meriterande.
Vi verkar i en internationell miljö vilket innebär att du behöver ha goda kunskaper i såväl svenska som engelska. Eftersom resor ingår i tjänsten behöver du även ha B-körkort.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre? Här kan du hitta berättelser från några av våra anställda.
Våra värderingar kan du läsa om här.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Stensholmsvägen 20 (visa karta
)
561 39 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB felicia.goransson@saabgroup.com Jobbnummer
9949909