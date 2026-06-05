Nattarbete hos vår gosiga 2-åring!
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Piteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Piteå
2026-06-05
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God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Nu söker vi dig som vill arbeta som personlig assistent som vikarie för vaken natt hos en av våra yngsta kunder.
Vår kund är en glad och charmig liten kille på 2 år som, på grund av sin funktionsnedsättning, behöver stöd och omsorg under natten. I din roll finns du där som en trygg och närvarande person, med ansvar för tillsyn, övervakning vid vila samt sondmatning.
Du kommer arbeta i ett fint och välordnat hem vilket skapar en varm och trygg arbetsmiljö där du som assistent blir en viktig del av teamet kring barnet. Arbetsplatsen ligger några km från centrum.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbete, men det viktigaste är din personliga lämplighet - att du är lugn, ansvarsfull och har ett genuint engagemang.
Arbetet gäller vaken natt vid behov (vikariat).
Är du den vi söker?
Vill du ha ett givande arbete där din insats verkligen betyder något? Då ser vi fram emot din ansökan!
Rekrytering sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
I enlighet med God Assistans Policy tar vi in belastningsutdrag för alla som jobbar med barn.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538)
Anbudsgatan 1 (visa karta
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931 57 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
God Assistans Jobbnummer
9949900