HR-specialist inriktning rehabilitering till HR-enheten
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2026-06-05
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HR-enheten består av HR-konsulter, specialister inom rehabilitering och arbetsrätt, hälsoutvecklare samt HR-koordinator, alla med olika erfarenheter och kunskaper som bidrar till en hög gemensam kompetens. Vi arbetar operativt och strategiskt tillsammans med kommunens chefer och söker nu en ny HR-specialist inom rehabilitering. Enheten är inne i en förändringsfas och du får stor möjlighet att påverka, bidra och vara med på resan mot nya arbetssätt. Vi är ett gäng som har nära till skratt och god gemenskap är en självklar del av vår arbetsdag. Vi utgår från vårt kontor som ligger centralt i Katrineholm och har flexibel arbetstid där del av arbetet kan utföras på distans utifrån verksamhetens behov. Vi erbjuder dig förmåner så som friskvårdsbidrag, semesterväxling och tjänstepension.
Låter det som något för dig? Välkommen att skicka in din ansökan.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
I rollen som specialist inom rehabilitering ansvarar du för att ge kvalificerat stöd till chefer och kollegor i rehabiliteringsprocesser samt säkerställa att våra insatser följer gällande lagstiftning och riktlinjer. Du arbetar nära chefer och HR-kollegor och är ett viktigt stöd i både analys och utveckling. Du blir en del av ett team med drivna kollegor där vi hjälper varandra att lyckas med våra uppdrag och inser vikten av att dela kunskaper och erfarenheter med varandra.
I ditt uppdrag ingår att stödja HR-enheten och chefer i kommunen i komplexa rehabiliteringsärenden inom hela organisationen, från uppstart till avslut, i planering och uppföljning. En viktig del av uppdraget är att identifiera riskfaktorer kopplade till sjukfrånvaro och långtidssjukskrivning och aktivt omsätta dem i konkreta förbättringsinsatser. Du utvecklar, implementerar och följer upp rutiner, metoder och arbetssätt inom arbetslivsinriktad rehabilitering, med omvärldsbevakning som stöd och inspiration. Du kommer även att hålla i utbildningar kring rehabilitering och arbetsmiljö.
Uppdraget innebär också att samverka med olika parter, såsom företagshälsovård, sjukvården, myndigheter och fackliga organisationer. Du analyserar statistik och omsätter detta i rapporter och HR-enhetens dagliga arbete. Du är även huvudansvarig för vårt IT-systemstöd inom rehabilitering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom rehabilitering, exempelvis legitimerad arbetsterapeut, fysioterapeut eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För rollen krävs en fördjupad kunskap om arbetslivsinriktad rehabilitering. Du har erfarenhet av att arbeta med rehabilitering ur ett förebyggande och främjande perspektiv och är trygg i att ge nära, konsultativt och praktiskt stöd till chefer och kollegor, gärna inom kommunal verksamhet. Din kompetens gör att du har lätt för att sätta dig in i olika verksamheters behov och bidra med struktur, tydlighet och kvalitet i rehabiliteringsarbetet som arbetsgivarens representant.
Dokumenterad erfarenhet av rehabilitering, arbetsförmågebedömningar, arbetsanpassningar och sjukskrivningsförebyggande arbete är ett krav för tjänsten. Erfarenhet av samverkan med sjukvård, rehabkoordinator, företagshälsovård och myndigheter är meriterande, samt kännedom om olika aktörers roll i den arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen och tillhörande arbetsrättsliga bestämmelser. Du behöver ha obehindrade kunskaper i svenska språket med mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi önskar att du har erfarenhet av och trivs med att hålla i föredrag och utbildningar.
Du har förmåga att själv styra ditt arbete vad gäller arbetsmetoder, nödvändiga beslut inom ditt ansvarsområde och driva processer vidare mot resultat. Du har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna för ditt arbete ändras och ser möjligheter i förändring. Du agerar prestigelöst för att främja din egen och gruppens utveckling och fortsatta arbete. Du behöver vara strukturerad i din roll och trygg i arbetet med statistik och uppföljning. Vi värderar samarbetsförmåga, så väl inom teamet som externt, mycket högt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Intervjuer för denna tjänst kommer att äga rum 25 juni samt 30 juni 2026.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329668/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms Kommun
(org.nr 212000-0340)
Box 472 (visa karta
)
641 80 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Katrineholms kommun. Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0150-570 00 Jobbnummer
9949914