Nyexaminerad mjukvaruutvecklare Saab Surveillance
Saab Aktiebolag / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-05
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Brinner du för mjukvaruutveckling och drivs av att utveckla lösningar till komplexa system?
Just nu söker vi en mjukvaruutvecklare till vårt team hos Secure Networking på Business Unit Digital Battlespace Solutions, där vi utvecklar säkra och robusta mjukvarubaserade nätverkslösningar till system främst för militär tillämpning. Systemen integrerar flertalet teknologier så som radio, satellit, fiber och 5G.
I rollen som mjukvaruutvecklare kommer du att utveckla, integrera och testa våra olika produkter, inklusive att verifiera mjukvaran på funktions- och systemnivå.
Uppdraget utförs mestadels på plats i Saabs lokaler i antingen Linköping eller Stockholm, men både distansarbete och resor kan förekomma.Publiceringsdatum2026-06-05Profil
Vi söker dig som är en proaktiv och pålitlig lagspelare med god kommunikationsförmåga. Du har en gedigen teknisk bakgrund inom mjukvaruutveckling, ett starkt intresse för kommunikationsteknik och ett mindset av att leverera med god kvalitet. Du är nyfiken och håller dig uppdaterad på ny teknik, delar med dig av din kompetens till dina teamkamrater och bidrar i kunskapsöverföring, dokumentation och informationsdelning.
Som person behöver du vara driven, självständig och intresserad av att utvecklas vidare, samtidigt som du prestigelöst bidrar till teamet och hjälper till där det behövs. Du kommer att vara en del av ett mångsidigt team där allas åsikter och idéer är välkomna och där kollegialt stöd och tillit är självklara beståndsdelar. Det är viktigt för oss att du delar dessa värderingar då vi ser det som en förutsättning för vårt teams långsiktiga utveckling.
För den här rollen bedöms följande vara viktigt:
Utbildning såsom civilingenjör eller högskoleingenjör inom datateknik, informationsteknik, teknisk fysik eller motsvarande
Erfarenhet från tidigare utvecklingsprojekt
Van vid att den detaljerade kravbilden inte nödvändigtvis är klar från start
Vi söker primärt en person med kunskaper inom Python. Nedan teknikområden är också önskvärda:
Programspråk såsom P4, C, C++, Go
God vana att arbeta i Linux-miljöer, gärna med erfarenhet av Yocto
Software Defined Networking
Information Assurance och cybersäkerhet
Förståelse för interaktion mellan mjukvara och hårdvara
Andra typer av behörigheter eller certifieringar är meriterande
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna ugglas gata 1 (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB malin.holmberg1@saabgroup.com Jobbnummer
9949918