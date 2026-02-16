Vård- och omsorgslärare, Vuxenutbildningen Falkenberg
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Vi söker nu en vård-och omsorgslärare till Vuxenutbildningen Falkenberg. Arbetsuppgifterna består av undervisning av vuxna elever i vård och omsorgsämnen. Vi har ett brett utbildningsutbud med såväl studier på plats, som flexibla studier med digitala inslag, uppdragsutbildningar, validering m.m. och samtliga av dessa delar kan komma att ingå i uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska samt innehar yrkeslärarexamen med behörighet att undervisa i vård- och omsorgsämnen.
Vi ser gärna att du som söker har tidigare erfarenhet av undervisning inom vuxenutbildningen. Det är meriterande om du tidigare arbetat med flexibla studier och/eller validering.
Du har en positiv inställning till kollegialt lärande, kan ta egna initiativ och kan arbeta både självständigt och i team.
Du ska ha både vilja och förmåga att se möjligheter och därmed vara delaktig i att utveckla vår verksamhet.
Du har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
Vi tror att du är positiv och lösningsfokuserad med en förmåga att tänka kreativt och utanför ramarna.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
