Värd/Vaktmästare till Domkyrkan
2025-08-21
Svenska kyrkan Växjö har ca 53 000 medlemmar i 11 församlingar inom stad och på landsbygd. Tillsammans är vi ca 230 medarbetare, ett hundratal förtroendevalda och ett stort antal ideella som arbetar vi för visionen - En levande kyrka. Nära livet. Varje dag.Nu söker vi dig som vill arbeta som värd/vaktmästare i Domkyrkan. Vi kan erbjuda ett varierande arbete där du får en viktig roll i att skapa en välkomnande och trivsam miljö för församlingsbor, besökare och medarbetare.
I Domkyrkan och församlingshemmet bedrivs en rik och mångfacetterad verksamhet veckans alla dagar. Här hålls gudstjänster, konserter, dop, vigslar, begravningar med minnesstunder samt olika former av gruppverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Dessutom finns ett väletablerat fik med lunchservering som vi ser att du är en naturlig del av.
Som värd/vaktmästare blir du en del av vårt serviceteam och har en rad varierande arbetsuppgifter. Dessa omfattar bland annat:
• lokalvård och enklare underhåll
• möblering och praktiska förberedelser inför samlingar och uthyrningar
• bokningar och beställningar
• servering i samband med minnesstunder, möten och caféverksamhet
• tillsammans med övriga medarbetare vidareutveckla arbetet i kyrkans kök med fokus både på egen verksamhet och café.
• tjänstgöring vid gudstjänster, dop, vigslar och begravningar
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en god blick för vad som behöver göras och som trivs med ordning och struktur. Du är serviceinriktad och möter människor med värme och lyhördhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och vana att arbeta i digitala bokningssystem samt ett intresse för teknik. Stor vikt kommer att läggas vid samarbetsförmåga, positiv framförhållning och att du delar kyrkans värderingar. Utbildning inom kök är meriterande.
Noggrannhet är viktigt eftersom många bokningar och uthyrningar sker hos oss. Körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Fakta om tjänsten
• Omfattning: 100 %
• Tjänstgöring: vardagar och helger
• Tillträde: enligt överenskommelse Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Detta är ett heltidsjobb.
Växjö Pastorat
