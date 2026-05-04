Värd/Vaktmästare till Domkyrkan
2026-05-04
Svenska kyrkan Växjö har ca 53 000 medlemmar i 11 församlingar inom stad och på landsbygd. Tillsammans är vi ca 230 medarbetare, ett hundratal förtroendevalda och ett stort antal ideella som arbetar vi för visionen - En levande kyrka. Nära livet. Varje dag.
Nu söker vi dig som vill arbeta som värd/vaktmästare i Domkyrkan. Vi kan erbjuda ett varierande arbete där du får en viktig roll i att skapa en välkomnande och trivsam miljö för församlingsbor, besökare och medarbetare.
I Domkyrkan och församlingshemmet bedrivs en rik och mångfacetterad verksamhet veckans alla dagar. Här hålls gudstjänster, konserter, dop, vigslar, begravningar med minnesstunder samt olika former av gruppverksamhet för barn, ungdomar och vuxna.
Som värd/vaktmästare blir du en del av vårt serviceteam och har en rad varierande arbetsuppgifter. Dessa omfattar bland annat:
lokalvård och enklare underhåll
möblering och praktiska förberedelser inför samlingar och uthyrningar
bokningar och beställningar
servering i samband med minnesstunder, möten och caféverksamhet
tillsammans med övriga medarbetare vidareutveckla arbetet i kyrkans kök med fokus både på egen verksamhet och café.
Tjänstgöring samt ansvarig för ljud vid gudstjänster, dop, vigslar och begravningar
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en god blick för vad som behöver göras och som trivs med ordning och struktur. Du är serviceinriktad och möter människor med värme och lyhördhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kyrkan, vaktmästeri, dator- och ljudsystem. Stor vikt kommer att läggas vid samarbetsförmåga, positiv framförhållning och att du delar kyrkans värderingar.
Noggrannhet är viktigt eftersom många bokningar och uthyrningar sker hos oss. Körkort är ett krav.
Fakta om tjänsten
Omfattning: 100 %
Tjänstgöring: vardagar och helger
Tillträde: enligt överenskommelse
Tillsvidare tjänst Så ansöker du
