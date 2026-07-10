Värd i elevrestaurang
Bräcke Folkets Hus Förening Upa / Restaurangbiträdesjobb / Bräcke Visa alla restaurangbiträdesjobb i Bräcke
2026-07-10
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Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team.
Gillar du att möta kunder, servering och värdskap? Då kan du bli en av oss!
Vi söker en värd till vår elevrestaurang för ansvar över servering av skolmat till Bräckes elever.
Folkets Hus lagar skollunch till ca 280 skolelever mån-fre som serveras i vår elevrestaurang. Arbetet innebär värdskap, servering och städning i matsalen. Vid behov kan arbetet även innebära andra arbetsuppgifter i köket.
Folkets Hus i Bräcke lagar mat till vår lunchrestaurang, Bräcke skola, Bräcke barn- och äldreomsorg, catering samt till olika evenemang som Folkets Hus anordnar under året.
Bräcke Folkets Hus serverar i genomsnitt 550 måltider vardagar
Du som söker har lätt att ta till dig nya instruktioner, har en god förmåga att samarbeta och vågar ta för dig på en ny arbetsplats.
• Du är nyfiken, arbetsvillig och lösningsfokuserad.
• Du talar och förstår svenska obehindrat - Det innebär att du ska kunna ta del av och kommunicera information och instruktioner både muntligen och skriftligen.
För att vara aktuell för denna tjänst krävs ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Eftersom det kan ta upp till två veckor att få utdraget är det bra om du begär det i samband med att du skickar in din ansökan. Detta gör du via Polisens hemsida genom länken nedan: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Låter detta som något för dig? Sök redan idag! Urval och intervjuer sker löpande.
Tjänsten är på 75%. Kökserfarenhet är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du skickar din intresseanmälan till lisa@fhbracke.se
. Du kan även lämna ansökan direkt i vår reception på Hantverksgatan 27, 843 32 Bräcke.
Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
I receptionen på plats.
E-post: lisa@fhbracke.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bräcke Folkets Hus Förening Upa
Hantverksgatan 27 (visa karta
)
840 60 BRÄCKE Arbetsplats
Bräcke Folkets Hus Jobbnummer
10000092