Stor- och flyttstädare till Hemfrids One Time-team - Örebro
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2026-07-29
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Hemfrid söker stor- och flyttstädare i Örebro
Vill du arbeta i ett företag där kvalitet, service och människor står i centrum? Hemfrid söker nu engagerade stor- och flyttstädare till vårt team i Örebro.
Som stor- och flyttstädare hjälper du våra kunder vid flyttar och större städuppdrag. Arbetet är varierande och utförs tillsammans med engagerade kollegor som alltid strävar efter att leverera service av högsta kvalitet.
Vad erbjuder vi?
En tjänst på 75 %
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Fast månadslön – samma lön varje månad
Milersättning mellan kunder för dig som kör egen bil i tjänsten
Betald restid mellan kunderna
Försäkringar (sjukdom, ansvar och tjänstepension)
Vi värnar om din hälsa! Därför erbjuder vi ett friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år
Gratis mobilabonnemang
Kostnadsfri utbildning inom stor- och flyttstädning samt vidareutbildningar inom service och städning
Field Lead/Buddy – kontaktperson inom städning samt stöd till medarbetare ute på fältet
Teamträffar och gemensamma aktiviteter
Hos oss får du rätt förutsättningar för att lyckas. Har du viljan, ger vi dig verktygen för att utvecklas och lyckas i din roll.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Tycker om att arbeta i team tillsammans med andra
Är noggrann, ansvarstagande och engagerad
Vill utvecklas och lära dig mer
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta flexibla arbetstider (måndag–fredag kl. 08.00–17.00)
Har B-körkort (egen bil är ett plus)
Meriterande:
Erfarenhet av storstädning, flyttstädning eller andra serviceyrken
Erfarenhet av hemstädning eller lokalvård
Ansök redan idag!
Vi behandlar ansökningar löpande och kontaktar de kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen.
Läs mer och ansök på www.hemfrid.se/karriar
Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Hemfrid is looking for Move-Out & Deep Cleaners in Örebro
Would you like to work for a company where quality, service and people come first? Hemfrid is looking for dedicated Move-Out & Deep Cleaners to join our team in Örebro.
As a Move-Out & Deep Cleaner, you will help customers during relocations and perform professional deep cleaning services. You'll work alongside supportive colleagues in an international team committed to delivering outstanding service.
What do we offer?
A 75% position
Collective agreement and secure employment conditions
Fixed monthly salary – the same salary every month
Mileage compensation between customers if you use your own car for work
Paid travel time between customers
Insurance (health, liability and occupational pension)
Wellness allowance of SEK 2,400 per year
Free mobile phone subscription
Free training in move-out and deep cleaning, as well as ongoing development in cleaning and customer service
Field Lead/Buddy – a dedicated contact person providing guidance and support in the field
Team meetings and social events
At Hemfrid, you'll receive the support, training and tools you need to succeed. If you have the motivation, we'll help you build the skills to excel in your role.
Who are we looking for?
We are looking for someone who:
Enjoys working as part of a team
Is responsible, detail-oriented and committed
Wants to learn and develop
Speaks Swedish or English
Is available Monday to Friday between 8:00 AM and 5:00 PM
Holds a Category B driving licence and own car
Preferred qualifications:
Previous experience in move-out cleaning, deep cleaning or similar service roles
Experience in home cleaning or professional cleaning
Apply today!
We review applications on an ongoing basis and contact candidates who move forward in the recruitment process.
Read more and apply at www.hemfrid.se/karriar
If you have any questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to receiving your application! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5936848-2122610". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Stångjärnsgatan 2 (visa karta
)
703 83 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
10015567