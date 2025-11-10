Valutaspecialist FX Sales
2025-11-10
Vill du jobba i ett framgångsrikt team med fokus på företagens valutaaffärer? Vi söker dig som är en lagspelare som drivs av kundkontakt, rådgivning, service, göra affärer och hitta de bästa lösningarna för våra kunder.
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att: Jobba med export- och importföretag inom hela företagsaffären i Swedbank och Sparbankerna
Ha löpande kundkontakter och ge rådgivning kring valutahantering och valutariskhantering
Ansvara för försäljning av bankens valutaprodukter mot företag
Proaktivt jobba med och driva utvecklingen av valutaaffären
Arbeta tillsammans med valutaspecialister både i Stockholm, Göteborg och Malmö
Samarbeta med interna avdelningar inom C&I såsom kundansvarsorganisationen, Trade Finance, Cash Management, produktutveckling och risk control
I denna roll behöver du: Minst 3 års erfarenhet från att ha arbetat med företagskunder kopplat till valutaaffären
Stor drivkraft att leverera bästa servicen till våra kunder och sträva efter att alltid erbjuda de mest passande lösningarna för kunden utifrån dennes behov
Vara kundfokuserad och brinna för att göra affärer
Vara en lagspelare som inser vikten av samarbete och positiv attityd
En analytisk förmåga, vara intresserad av och gärna tidigare arbetat med datadrivet försäljningsarbete
Intresse för makroekonomi och valutamarknaden
Relevant utbildning med examen inom ekonomi- eller ingenjörsutbildning på högskolenivå
Goda språkkunskaper i svenska och engelska
Swedsec-licens Specialist
Hos oss kan du uppleva: Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...få möjligheten att jobba med spännande kunder. Vi är ett framgångsrikt team med många professionella kollegor. Vi täcker hela Sverige med ett proaktivt säljansvar mot företag i både Swedbank och Sparbankerna där vi erbjuder produkter utifrån kundernas behov. Vårt arbete präglas mycket av ett analytiskt arbetssätt för att hjälpa kunderna att fatta medvetna och välgrundade beslut. Vi bidrar därför i hela säljprocessen från analys av kundens exponering till affärsavslut. Internt jobbar vi mot företagssidan för att tillsammans lyfta valutaaffären, ofta och gärna med andra produktspecialister inom till exempel Trade Finance och Cash Management. Hos oss får du en spännande miljö med högt tempo och mycket kundkontakt där teamarbete är nyckeln till framgång. Jag ser fram emot din ansökan." Rasmus Fäldt, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2025-11-30.
Placeringsort: Stockholm
Rekryterande chef: Rasmus Fäldt, +46 72 228 69 73
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
Rasmus Fäldt rasmus.faldt@swedbank.se Jobbnummer
9597268