Valideringsingenjör
Cytiva Sweden AB / Kemiingenjörsjobb / Uppsala Visa alla kemiingenjörsjobb i Uppsala
2026-01-12
Bli en del av något helt livsavgörande
Att arbeta på Cytiva inom Life Science industrin innebär att vara i framkanten när det gäller att utveckla nya lösningar för att förbättra människors hälsa. Våra kunders verksamhet är livsavgörande och inkluderar allt från grundläggande biologisk forskning till utveckling av innovativa vacciner, nya läkemedel samt cell- och genterapier.
På Cytiva kommer du att ständigt kunna utveckla dig själv och oss - genom att arbeta med utmaningar som verkligen spelar roll tillsammans med människor som bryr sig om varandra, våra kunder och deras patienter. Med medarbetare i 40 länder är Cytiva en plats där varje dag är en möjlighet att lära så att du kan få fart på din karriär och förbättra dina färdigheter på lång sikt.
Vi på Cytiva är stolta över att arbeta tillsammans med en grupp av nio andra Danaher Life Sciences-företag. Tillsammans är vi pionjärer inom vetenskap och medicin och utvecklar produkter som hjälper forskare i kampen att rädda liv.
Vi söker nu en Valideringsingenjör till avdelningen Manufacturing Engineering som är en del av vår storskaliga kemiska produktionsverksamhet i Uppsala. Valideringsgruppen, som är en sektion inom avdelningen Manufacturing Engineering, består idag av 16 valideringsingenjörer som arbetar mot vår produktion vid ombyggnationer, nya installationer, process- och styrsystemsändringar.
Produktionen i Uppsala omfattar ett flertal olika tillverkningsavdelningar och som valideringsingenjör hos oss får du möjlighet till varierade arbetsuppgifter och att växa i din yrkesroll.
Planera, utforma och genomföra valideringar.
Arbeta med utveckling och förbättringar.
Granska/bedöma kravspecifikationer, riskbedömningar och ändringsärenden.
Presentera valideringsdokumentation vid audit.
De huvudsakliga kraven för tjänsten är:
Teknisk/Naturvetenskaplig universitetsexamen, gärna civilingenjör eller motsvarande.
Erfarenhet från bioteknik-, läkemedels- eller processindustri.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.
Erfarenhet av projektledning
Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av:
Goda kunskaper om valideringsarbete.
Erfarenhet av validering inom tex datoriserade/automationssystem inom produktion, vattenvalidering, rengöringsvalidering, processvalidering samt installations- och funktionskvalificering.
För rollen som valideringsingenjör söker vi dig som är drivande och ansvarstagande i ditt arbete. Som person har du god förmåga att analysera problem och snabbt kunna hantera dess lösningar. Du är flexibel, har lätt för att samarbeta och koordinera projekt. Du har god förmåga att planera, arbeta självständigt och kan ta beslut. Du är serviceinriktad med stor integritet. Arbetet förutsätter också att du är strukturerad och duktig på att uttrycka dig kort och konsist i skrift för att exempelvis kunna beskriva valideringars syfte och resultat på ett korrekt, tydligt och överskådligt sätt.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. För frågor rörande den här tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef Therese Håfström på therese.hafstroem@cytiva.com
Varmt välkommen med din ansökan!
