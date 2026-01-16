Validation Engineer - internationellt transferprojekt inom Life Science
Nu söker vi en Validation Engineer till ett spännande och komplext uppdrag hos en av QRIOS Life Sciences partners. Uppdraget är det inledande uppdraget som konsult hos QRIOS, där du blir en nyckelspelare i ett internationellt transferprojekt med flera produktions- och valideringssajter globalt.
Som konsult hos QRIOS får du möjlighet att arbeta i teknikens och kvalitetens framkant, bygga bred erfarenhet och utvecklas vidare genom nya uppdrag över tid. QRIOS har verksamhet i hela Mälardalen (från Södertälje till Uppsala), Göteborg och Skåne - och vi tar alltid hänsyn till var du som konsult vill arbeta. Uppdrag är normalt geografiskt samlade och innebär ingen förväntan på pendling över hela landet.
• Start: så snart som möjligt
• Uppdragslängd: initialt till och med 2026-12-31, med god möjlighet till förlängning
• Omfattning: heltid, 40 h/vecka
• Placering: Uppsala (SE) med samarbete mot Muskegon (US)
• Antal positioner: 1
• Resor: ja, minst 3 gånger per år
• Sista dag att ansöka är 20 januari
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen arbetar du nära Validation Leaders och andra Validation Engineers inom områdena CQV, CSV, PV och CV. Uppdraget präglas av internationellt samarbete och kunskapsöverföring mellan Sverige och USA.
• Installation och validering av utrustning (FAT, SAT, IQ, OQ)
• Huvudansvar för vattenkvalificering och validering
• IQ/OQ av vattensystem
• PQ för vatten
• Författande av valideringsplaner och rapporter
• Granskning av valideringsdokumentation
• Kunskapsöverföring och utbildning av kollegor på site i USA
• Aktivt deltagande i ett stort, tvärfunktionellt och globalt projektteam
Vem är du?
Du har erfarenhet av valideringsarbete inom Life Science och trivs i en roll där samarbete, kommunikation och struktur är avgörande för framgång.
• Erfarenhet av validering inom CQV och GDP
• Erfarenhet av validering av vattensystem är meriterande
• Tidigare arbete i Veeva är ett plus
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
Som person är du:
• Social och kommunikativ - du samarbetar obehindrat med många olika funktioner och kulturer
• Pedagogisk - du har förmåga och vilja att lära ut och dela kunskap
• Flexibel - du är bekväm med visst resande och enstaka sena möten kopplat till internationellt samarbete
Om verksamheten
Uppdraget är förlagt hos en partner till QRIOS Life Science med internationell verksamhet och höga kvalitetskrav. Du kommer in i ett kritiskt skede i ett omfattande transferprojekt där din kompetens får direkt påverkan på leverans, kvalitet och resultat.
Om QRIOS Life Science
QRIOS är din pålitliga partner inom Life Science-sektorn. Vi är experter på rekrytering och konsultlösningar för specialist- och chefsroller inom läkemedel, medicinteknik, bioteknik, kemiteknik och livsmedelsteknik. Vår styrka ligger i att våra medarbetare själva har omfattande erfarenhet från branschen, vilket ger oss en unik förståelse för våra kunders behov och utmaningar.
Som konsult hos QRIOS får du möjlighet att prova på olika uppdrag, utvecklas snabbt och bygga ett brett nätverk inom Life Science. Tillsammans driver vi innovation och bidrar till en bättre framtid.
QRIOS MINDS GO FURTHER. Ersättning
