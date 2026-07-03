Välfärdssamordnare till Tullhuset
Örebro kommun / Socialsekreterarjobb / Örebro Visa alla socialsekreterarjobb i Örebro
2026-07-03
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Vill du vara med i ett projekt för att utveckla en helt ny roll inom korttidsvården i Örebro kommun i nära samarbete med regionen? Har du en socionombakgrund med erfarenhet av myndighetsutövning kan du vara Välfärdssamordnaren vi söker!Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
Inom korttidsvården har vi under en längre tid sett behovet av en funktion som kan utreda och lotsa utsatta medborgare hos oss vidare inom kommunen exempelvis till stödjande och förebyggande insatser. Vi söker dig som har ett paraplyseende och förståelse för vilka myndigheter och samhällsfunktioner personerna bör vända sig till för att få den fortsatta hjälp de behöver.
På Tullhuset har du ett nära samarbete med sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare och undersköterska för att utreda medborgarens behov. Det nära samarbetet utgör grunden för hela verksamheten och arbetet utgår från varje medborgares individuella behov. Det kräver ett gott samarbete med övriga verksamheter inom både kommunal och regional verksamhet. Du kan även komma att arbeta mot andra verksamheter med korttidsplatser inom kommunen.
Exempel på arbetsuppgifter:
utgöra ett psykosocialt stöd samt ge rådgivning till medborgare i verksamheten
stötta medborgare i kontakter med myndigheter och annan socialsamordning
initiera och arbeta i samverkan mellan olika verksamheter både internt och externt
utöka samarbetet med regionen
Om arbetsplatsen
På Tullhuset driver vi Örebro kommuns största korttidsboende som består av fyra våningar och 62 platser. Vår verksamhet drivs i nära samarbete med Region Örebro län och geriatriska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro som står för läkarbemanningen och fysioterapeuter/rehab assistent. Hos oss finns resurser för utredning av fortsatt vård- och omsorgsbehov, förstärkta resurser för rehabilitering och kontinuerlig tillgång till läkare dagtid, vardagar samt primärvårdsjour helger och kvällar. Vår verksamhet ska utgå från att ge individen kunskap, gott bemötande, hög delaktighet och kontinuitet.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
Då du är själv i rollen som Välfärdssamordnare behöver du ha förmåga att självgående driva ditt arbete och ta initiativ för att utforma rollen. Arbetet förutsätter en god förmåga att skapa relationer. Du behöver även vara flexibel och samarbeta bra med andra, både inom och utanför vår verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
socionomexamen alternativt sociala omsorgsprogrammet
erfarenhet inom myndighetsutövande
god kännedom om övriga kommunala verksamheter inom socialförvaltningen
Meriterande:
erfarenhet inom kommunal korttidsvård
erfarenhet av socialt arbete
erfarenhet av att driva utvecklingsarbeteTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: projektanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde och varaktighet: enligt överenskommelse t.o.m. 31 augusti 2027.
Antal tjänster: 1
Arbetstiden: vardagar dagtid, flexibel arbetstid
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2 augusti.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Voo 952/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
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701 35 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Facklig Expedition
Akademikerförbundet SSR +4619213096 Jobbnummer
9992264