Valassistent till demokrati- och valsektionen
2025-09-12
Sakta men säkert närmar det sig - ett av våra viktigaste demokratiska tillfällen. Den 13 september 2026 är det riksdagsval, och även om det är ett år kvar har vi redan påbörjat förberedelserna. Nedräkningen har börjat och nu växlar vi upp arbetet. Vill du vara med och genomföra ett tryggt, tillgängligt och rättssäkert val?Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Vi söker en valassistent med inriktning mot valmaterial och logistik. Du kommer att arbeta tillsammans med stadens valsamordnare och ha en central roll i att säkerställa att röstmottagningslokalerna är tillgängliga och väl förberedda, samt att allt valmaterial hanteras korrekt. I arbetet ingår att identifiera och besöka röstmottagningslokaler samt att genomföra tillgänglighetskontroller. Du ansvarar också för att inventera, paketera och samordna valmaterial, organisera lagerhållning och hantera leveranser. Du har löpande kontakt med transportleverantörer, vaktmästare och lokalansvariga för att allt ska vara på plats i rätt tid.
Kvälls- och helgarbete förekommer i tjänsten.
Tjänsten är en tidsbegränsad visstidsanställning under perioden 2026-01-12 - 2026-12-31. Under anställningsperioden får du inte ha, eller kandidera till, något partipolitiskt förtroendeuppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning, eller motsvarande grundläggande behörighet. Du har minst tre års arbetslivserfarenhet samt B-körkort. Du har och grundläggande datorkunskaper och grundläggande kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har valrelaterad arbetslivserfarenhet samt god lokal kännedom kring Malmö stad. Det är även meriterande om du har eftergymnasial utbildning inom logistik eller tillgänglighet eller arbetslivserfarenhet inom logistik eller tillgänglighet.
Du har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer och samarbeten. Du arbetar med andra för att lösa uppgifter samtidig som du arbetar självständigt när det behövs. Du är serviceinriktad och anstränger dig för att leverera lösningar. Periodvis kan arbetet vara väldigt intensivt då du kommer arbeta mot tydligt uppsatta tidsramar och det kan upplevas som stressigt. Du behöver då kunna behålla lugnet och lösa problem på ett fokuserat sätt. Eftersom stora mängder administrativa arbetsuppgifter och valmaterial ska hanteras behöver du arbeta strukturerat, noggrant och följa uppsatta tidsramar.
Om arbetsplatsen
Valkansliet är valnämndens förvaltningsorganisation och biträder valnämnden i dess verksamhet vid genomförandet av politiska val samt tillhörande uppdrag. Valkansliet tillhör stadskontorets Demokrati- och valsektion och är en del av stadskontorets avdelning för Intern ledning och samordning vilken hanterar stadskontorets ekonomi, utveckling, planering, intern service, kansli, HR och kommunikation. I avdelningen ingår även stadens centrala juristfunktion och dokument- och ärendehantering.
Stadskontoret riktar, utmanar och förstärker utvecklingskraften i organisationen, i staden och i regionen. Vi är kommunstyrelsens förvaltning och arbetar med ett helhetsperspektiv nära stadens ledning. Stadskontoret består av sex olika avdelningar och har sammanlagt ca 300 personer anställda. Våra avdelningar arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har många medarbetare med en hög specialistkompetens.
Vi arbetar med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö och våra värderingar bygger på människors lika värde. Vi tycker att det är viktigt med en balans mellan arbete och fritid och hos oss får du en dynamisk arbetsplats och möjlighet att tillsammans med professionella kollegor få göra skillnad på riktigt för Malmö och Malmöborna.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 260112 eller enligt överenkommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta rekryterande chef för alternativ sökväg. Ersättning
