Sjuksköterska till idéburen vårdcentral
Stiftelsen Bräcke Diakoni / Sjuksköterskejobb / Nässjö Visa alla sjuksköterskejobb i Nässjö
2026-06-21
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Vårdcentral Nyhälsan är en del av Bräcke diakoni – en idéburen stiftelse som arbetar för ett mer medmänskligt samhälle. Hos oss märks idéburenheten i vardagen: i hur vi möter människor, hur vi bygger vård nära patienternas behov och hur korta vägar mellan kollegor gör det möjligt att tänka tillsammans och hitta lösningar nära verksamheten. Nu söker vi en sjuksköterska som vill vara med och bidra till en vårdcentral där din kompetens får ta plats i arbetet för en trygg och sammanhållen vård.
Din roll i teamet
Som sjuksköterska på Nyhälsan har du en viktig roll i patientens väg genom vården – från bedömning och rådgivning till uppföljning. Du använder din kompetens brett i egen sjuksköterskemottagning, i digitala kontakter och i det nära samarbetet kring patienterna. Runt dig finns bland annat distriktssköterskor, specialistläkare, vårdsamordnare och rehabteam. Tillsammans hjälps vi åt att se hela patientens situation och hitta lösningar som fungerar över tid.
Vem vi söker
Vi söker dig som vill arbeta i en idéburen verksamhet där uppdraget är tydligt och teamarbetet viktigt. Du har ett lyhört bemötande, gör genomtänkta bedömningar och ser patientens hela situation som en viktig del av vården. Du uppskattar nära samarbete och vill bidra till ett arbetsklimat där kunskap, ansvar och engagemang delas. Publiceringsdatum2026-06-21Kvalifikationer
Legitimation som sjuksköterska
Meriterande:
Erfarenhet av primärvård
Vidareutbildning till distriktssköterska
Kompetens inom astma/KOL, diabetes eller hjärtsvikt
Bräcke vårdcentral Nyhälsan
Bräcke vårdcentral Nyhälsan en mellanstor vårdcentral med cirka 7 800 listade patienter. Det ger en vardag där uppdraget är brett men där närheten mellan patienter, medarbetare och ledning finns kvar. För oss bygger kontinuitet och god samverkan på att medarbetarnas kompetens tas tillvara i det dagliga arbetet. När erfarenheter delas och idéer får prövas nära verksamheten kan vi utveckla arbetssätt som fungerar för dem vi finns till för. Här får du vara med och utveckla en vårdcentral där närheten till patienter, kollegor och verksamhet märks i det dagliga arbetet.
Välkommen med din ansökan!
Bräcke diakoni – en idéburen arbetsgivare
Bräcke diakoni är en idéburen stiftelse med lång erfarenhet av vård, stöd och omsorg. Vårt fokus ligger på uppdraget och på dem vi finns till för. Som medarbetare blir du en del av ett sammanhang där din kompetens spelar roll och där ditt engagemang bidrar till något större. Du får trygga villkor genom kollektivavtal, pension och försäkringar, samtidigt som du får möjlighet att vara delaktig i utvecklingen av verksamheten där du arbetar. Tillsammans gör vi skillnad för ett medmänskligare samhälle.
Läs mer om vårt erbjudande som arbetsgivare på brackediakoni.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Bräcke Diakoni
, http://www.brackediakoni.se/jobba-hos-oss/lediga-tjanster
Nyhemsgatan 6B (visa karta
)
571 38 NÄSSJÖ Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke vårdcentral Nyhälsan Kontakt
Biträdande verksamhetschef
Annelie Johansson Vaara annelie.johansson.vaara@brackediakoni.se 0380500872 Jobbnummer
9971647