Extrasäljare till DO Design Only Halmstad
D&O Retail AB / Butikssäljarjobb / Halmstad Visa alla butikssäljarjobb i Halmstad
2026-06-21
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Om DO Design Only.
Vi är en konfektionskedja med 7 butiker som säljer herr och damkläder från kända premium varumärken som; Ralph Lauren, Gant, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Morris, Replay, Levis, Samsoe Samsoe, Second Female, Mos Mosh, m.fl.
Våra butiker är placerade i absoluta A lägen och vi är ca 85 anställda som alla har som vision att hjälpa besökaren så att DO Design Only skall vara en viktig del, av våra kunders garderob.
Arbetsgivarens webbplatswww.design-only.se
Extrasäljare till vår butik i Halmstad.
Vi söker engagerade, serviceinriktade säljare till vår butik i Halmstad. Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande tjänst sedan tidigare samt ett genuint intresse för mode och konfektion.
Vi värdesätter ett förhållningssätt till kunden som bygger på långsiktighet och förtroende. Som butikssäljare på DO Design Only har du ett stort intresse för försäljning, att upprätthålla en god kundrelation och leverera en köpupplevelse utöver det vanliga.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från försäljning av kläder och konfektion
• Tar en aktiv roll i att uppnå företagets och butikens uppsatta mål
• Är engagerad, målinriktad och ansvarsfull
• Har ett genuint intresse för mode och konfektion
"De bästa säljarna går primärt till jobbet för att det är kul. De gillar genuint att möta kunder, skapa affärer och allt arbete kring affären. Denna genuina känsla uppfattas av kunderna vilket gör att de säljer mer och har ännu roligare."
Om Dig.Publiceringsdatum2026-06-21Kvalifikationer
• Positiv inställning i allmänhet och förändringsvillig i synnerhet
• Förståelse för att kundbemötandet är avgörande för att överträffa kundens förväntningar
• Älskar kläder och vill vara en del i ett team som ständigt tar sig an utmaningar
• Kunnig och intresserad av konfektion och våra produkter
• Förmåga att kommunicera med medarbetare och leverantörer i syfte att vara "steget före".
Vår hemsida: www.design-only.se
Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via mejl till: info@design-only.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
E-post: info@design-only.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extrasäljare Halmstad". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare D&O Retail AB
(org.nr 556624-2847)
Hallarna (visa karta
)
302 63 HALMSTAD Arbetsplats
DO Design Only Jobbnummer
9971638