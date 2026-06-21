Vill du ha ett nytt jobb och är proffs på hemstädning?
Qvickstep AB / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2026-06-21
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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Om jobbet:
Är du en städexpert som redan kan det här med hemstädning och dessutom älskar att skapa ordning och trivsel? Då är du rätt person och vi vill gärna ha dig i vårt team!
Om rollen: Nu söker vi dig som är passionerad för städning och vill göra en verklig skillnad i våra kunders hem inför hösten. Vi letar efter någon med flera års erfarenhet inom professionell hemstädning eller hotellstädning – erfarenhet från andra områden passar inte denna gång.
Vi uppskattar dig som älskar ditt arbete och som alltid gör det lilla extra som våra kunder verkligen uppskattar. Din stolthet över ditt arbete är något vi värdesätter mycket.
Du är en social och serviceinriktad person som är trygg i mötet med kunder och trivs med att arbeta självständigt. Ansvar och pålitlighet är kärnvärden för dig, och du är alltid redo att ge ditt bästa.
Qvickstep söker dig som:
✅ Har minst 2 års erfarenhet av hem- eller hotellstäd
✅ Är noggrann, pålitlig och självständig
✅ Vill jobba deltid med schysta villkor, bonus och friskvårdsbidrag
📱 Mobilbidrag + kollektivavtal
🙌 Bra stämning och stöttande team
👉 Skicka in din ansökan idag – denna gång är det brått! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Kort CV.
E-post: jobb@qvickstep.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemstädning". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Qvickstep AB
(org.nr 556775-2943), http://www.qvickstep.se
Hillerödsvägen 4 C 0TR (visa karta
)
217 47 MALMÖ Kontakt
VD
Lotta Mejstad info@qvickstep.se Jobbnummer
9971648