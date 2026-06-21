Sommarjobb Bettnessands havsbad

Fro To Go AB / Kassapersonalsjobb / Umeå
2026-06-21


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Vi söker 1-2 personer till våran glasskiosk på Bettnessands havsbad. Säsongen är kort men intensiv. Jobbet börjar 1 Juli och slutar i mitten av Augusti. Oftast mest folk på helgerna. Inga tidigare erfarenheter krävs men man bör kunna ta sig dit på egen hand. Kiosken har generellt öppet 11-17 på dagarna. Huvudsysselsättningen blir att sälja glass. Vi uppskattar även om man är lite flexibel då vädret styr antalet besökare kraftigt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
E-post: thehoneycombmvg@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bettnessands havsbad".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Fro To Go AB (org.nr 556982-7727)
Sandstrandsvägen 40 (visa karta)
905 82  UMEÅ

Jobbnummer
9971636

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