Sommarjobb Bettnessands havsbad
Fro To Go AB / Kassapersonalsjobb / Umeå Visa alla kassapersonalsjobb i Umeå
2026-06-21
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Vi söker 1-2 personer till våran glasskiosk på Bettnessands havsbad. Säsongen är kort men intensiv. Jobbet börjar 1 Juli och slutar i mitten av Augusti. Oftast mest folk på helgerna. Inga tidigare erfarenheter krävs men man bör kunna ta sig dit på egen hand. Kiosken har generellt öppet 11-17 på dagarna. Huvudsysselsättningen blir att sälja glass. Vi uppskattar även om man är lite flexibel då vädret styr antalet besökare kraftigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
E-post: thehoneycombmvg@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bettnessands havsbad". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fro To Go AB
(org.nr 556982-7727)
Sandstrandsvägen 40 (visa karta
)
905 82 UMEÅ Jobbnummer
9971636