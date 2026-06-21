Svarvare Till Lkab Wassara
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Huddinge Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Huddinge
2026-06-21
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Vill du arbeta nära utveckling och bidra till morgondagens teknik? Hos oss får du kombinera avancerad prototyptillverkning med serietillverkning i en modern och samarbetsinriktad miljö. Vi söker nu en engagerad svarvare som vill vara en viktig del i vårt team och arbeta med komponenter kopplade till vattendriven borrteknik.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
LKAB Wassara
LKAB Wassara levererar spjutspetsteknologi till komplexa borrprojekt. Affärsidén är att erbjuda kompletta borrsystem för effektiv och miljövänlig borrning baserade på vår kärnkompetens inom vattendriven borrning.
Din roll
Som svarvare arbetar du med tillverkning av både prototyper och serier i mindre volymer (ca 50 st) mot lager. Rollen är varierad och innefattar allt från programmering till färdig detalj.
Du kommer bland annat att:
Programmera utifrån färdiga 3D-modeller (CAD/CAM)
Rigga,ställa och köra CNC-maskiner (Fanuc, även GibbsCAM förekommer)
Tillverka detaljer i multimaskiner
Arbeta med prototyper i nära samarbete med forskning och utveckling
Delta i dagliga pulsmöten och planera arbetet tillsammans med teamet
Säkerställa kvalitet och bidra till förbättring av arbetssätt
Arbetet sker främst utifrån planerade arbetsorder, med stort fokus på struktur, samarbete och leveransprecision.
Det här har du med dig
Vi söker dig som är strukturerad, nyfiken och trivs i en roll där du får kombinera teknik med problemlösning. Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta, samtidigt som du tar eget ansvar och driver ditt arbete framåt.
Du har även med dig:
Godkända gymnasiebetyg gärna inom relevant område för rollen.
Körkort för manuell växallåda
Erfarenhet av arbete som CNC/Operatör eller svarvare
Goda kunskaper i CAD/CAM
Erfarenhet av Fanuc-styrsystem
God förmåga att läsa och tolka ritningar
Det är meriterande med:
Erfarenhet av prototyptillverkning
Truckkort B1
Traverskort
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Huddinge
Omfattning: Heltid, Dagtid
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Robert Nyberg på +46 980 685 06 eller robert.nyberg@lkab.com
Facklig kontakt: IF Metall Malmhamnen (Luleå), Johan Ömlén johan.omlen@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vileder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans – i en öppen, varm och säker arbetsmiljö medteknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid medjämställdhet och mångfald i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag
(org.nr 556001-5835)
141 49 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lkab Wassara Jobbnummer
9971632