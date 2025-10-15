Valadministratör
2025-10-15
Vi söker en valadministratör till kanslienheten.
Kanslienheten ansvarar för planering och genomförande av valet till riksdag, region och kommun 2026. Gillar du ordning och reda, har lätt för att ta till dig nya arbetsuppgifter, lösningsorienterad och tycker det är roligt med ett arbete som har högt tempo och många kontaktytor? Då kan du vara rätt person för oss!Dina arbetsuppgifter
Rollen som valadministratör innebär att tillsammans med kommunens
valnämnd, övriga valkansliet och tjänstemannaorganisation planera,
samordna och genomföra valet på ett säkert och demokratiskt sätt. Som valadministratör är du ett viktigt stöd och samarbetspartner till valsamordnaren och dina kollegor på kanslienheten. I din roll kommer du bland annat ansvara för rekrytering av röstmottagare till förtidsröstningen där intervjuer, organisering, placering, och schemaläggning ingår som arbetsuppgifter. Du kommer även att delta i planerandet och genomförandet av utbildningar av valarbetare. Därtill bemannar du valkansliets funktionsbrevlåda och telefon samt stöttar dina kollegor i det löpande valarbetet. Arbetet kommer även att omfatta vissa praktiska moment, såsom packning och utkörning av valmaterial. I ditt arbete kommer det vara viktigt att ha ett servicetänk och ge ett gott bemötande.
I tjänsten som valadministratör kan andra arbetsuppgifter och ansvarsområden inom verksamhetens behov tillkomma.
Obekväm arbetstid (kvällar och helg) förekommer under valperioden, cirka 1 augusti-13 september 2026.Kvalifikationer
För att passa i rollen som valadministratör hos oss vill vi att:
- Du har eftergymnasial utbildning
- Du har erfarenhet och kunskap inom administration och/eller schemaläggning.
- Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
- Du har B-körkort.
Vi söker dig som tycker om att arbeta med uppgifter av varierande svårighetsgrad och ser positivt på att uppgifterna kan förändras snabbt. Du tycker om att samarbeta med andra och bistå dina kollegor i olika frågor.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från arbete inom valadministration eller andra administrativa roller, arbete med intervjuer, projektarbete, eller erfarenhet av serviceyrke så som kundtjänst eller reception där du träffat många olika människor. Det är även meriterande om du studerar/har studerat statsvetenskap, offentlig förvaltning eller likvärdig utbildning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning till och med 30 september 2026. Tillträde 2026-01-12 eller enligt överenskommelse.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
