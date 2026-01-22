Vaktmästare till Kinda kommun
2026-01-22
Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
Vaktmästare till Kinda Kommun - Var med och skapa trivsamma miljöer i Kisa!
Är du redo för en ny utmaning där du får använda dina praktiska färdigheter och din passion för service? Hos Kinda kommun söker vi nu en engagerad och mångsidig vaktmästare som vill vara med och bidra till välfungerande och trivsamma miljöer för våra medborgare och kollegor.Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Som vaktmästare hos Kinda kommun blir du en central del av vår verksamhet. Du kommer att ansvara för den dagliga driften och underhåll av våra fastigheter i Kisa. Din roll är avgörande för att säkerställa att våra lokaler alltid är i toppskick, vilket gör att alla som vistas där känner sig väl omhändertagna. Dina arbetsuppgifter är varierande och inkluderar felavhjälpning, underhåll, rondering samt enklare reparationer inom el, VVS, ventilation och styrsystem. Du kommer att planera och genomföra löpande underhållsåtgärder och samarbeta tätt med både kollegor och verksamheter för att lösa praktiska frågor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Felavhjälpning och underhåll av fastigheter
• Rondering och tillsyn
• Enklare reparationer inom el, VVS, ventilation och styrsystem
• Planering och genomförande av löpande underhållsåtgärder
• Samarbete med verksamheter och kollegor för att lösa praktiska frågor
• Arbeta både självständigt och i team
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en utbildning inom fastighetsdrift eller motsvarande erfarenhet från arbetslivet. Du bör ha erfarenhet av felavhjälpning i fastigheter, medan grundläggande kunskaper inom el, VVS, ventilation och styrsystem är meriterande. B-körkort är ett krav.Dina personliga egenskaper
Du är strukturerad, lösningsorienterad och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har lätt för att planera din egen arbetsdag men trivs även i samarbete med andra. Din serviceinriktade inställning och förmåga att hantera många kontaktytor gör dig till en uppskattad kollega i vårt team.
Din arbetsdag:
Hos oss blir du del av ett dynamiskt arbetslag där du arbetar tillsammans med andra vaktmästare, Gata/Park-arbetare och en arbetsledare som stöttar och koordinerar arbetet. Din dag börjar och slutar vid kommunförrådet i Kisa, vilket ger struktur och en stark gemenskap med dina kollegor. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301526". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kinda kommun
(org.nr 212000-0399) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Driftchef
Jonathan Bexell jonathan.bexell@kinda.se 0494-19324 Jobbnummer
9699811