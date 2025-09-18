Vaktmästare till Hyllievångsskolan
2025-09-18
Ref: 20252182 Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi på Hyllievångsskolan efter en vaktmästare och letar efter dig som är händig och som trivs med att utföra flera olika arbetsuppgifter i en stimulerande arbetmiljö.
Som vaktmästare hos oss är dina huvudsakliga uppdrag att:
• sköta, reparera och underhålla olika verksamhetsytor, inomhus såväl som utomhus.
• sköta larm och nyckelhantering.
• reparation och montering
• inreda och iordningsställa lokaler
• systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
Andra arbetsuppgifter och övrig service som ligger inom ramen för uppdraget förekommer också. Ansvar för IT-uppgifter kan ingå i tjänsten, till exempel underhåll och installation av konferensutrustning och hårdvara samt service till skolans medarbetare gällande kopiatorer och ljudutjämningssystem.Kvalifikationer
Du som söker har en yrkestekniskt inriktad gymnasieutbildning. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som vaktmästare på skola. Vidare så har du god kännedom om fastighetsfrågor och om brandskyddsarbete.
Du har ett vänligt bemötande och är tillgänglig för elever, personal och besökare. Du ser det som en självklarhet att bidra till en positiv och trygg skolmiljö. Vidare så tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och ser till att de blir utförda på ett säkert och korrekt sätt. Du är en problemlösare med god förmåga att prioritera och arbeta självständigt. Du kan hantera varierande arbetsuppgifter och snabbt ställa om vid förändrade behov eller akuta situationer.
Likaså har du lätt för att samarbeta med skolans olika yrkesgrupper och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du bidrar aktivt till att förbättra skolans fysiska miljö och säkerhet.
Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Hyllievångsskolan är en skola i gränslandet mellan staden och landet. Skolan är en F-6 skola med cirka 600 elever. Skolan är unik i sin utformning och möter vår vision att vara en framtidsorienterad skola som främjar alla elevers lärande och utveckling samt en livslång lust att lära.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad t o m 251231
Omfattning: Deltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: SnarastÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på https://polisen.se/tjanster-tillstand/blanketter/.
Blanketten finns i kategorin Belastningsregistret och heter Skola, förskola eller barnomsorg - Belastningsregistret.
Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta nedan nämnda kontaktpersoner. Ersättning
