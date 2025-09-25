Vaktmästare till domstol
Till en domstol i Stockholm söker vi vaktmästare för att täcka upp vid behov vid arbetstoppar eller oförberedd frånvaro bland ordinarie personal. Den administrativa enheten ansvarar för att stödja domstolens övriga verksamhet samt att ge service till allmänheten, bland annat via expeditionen. Den administrativa enheten är en relativt liten och inkluderande arbetsgrupp.
I din roll som vaktmästare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Posthantering och godsmottagning
• Lättare möblering av arbetsrum och sammanträdesrum
• Kopiering av handlingar
• Beställningar, inköp och felanmälningar
• Bemöta externa kontakter (besökare, vaktbolag, leverantörer och fastighetsägare)
• Stöd inför aktiviteter på domstolen
• Tekniskt stöd vid up vid uppkoppling mot digitala möten och verktyg för presentation
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Vaktmästare är timanställning vid behov. Uppdraget ska starta så snart som möjligt och beräknas pågå till och med 31 december 2026. Du behöver vara mycket flexibel med hög tillgänglighet då behovet hos myndigheten kan uppkomma med kort varsel - ofta inom 24 timmar.
Krav för tjänsten:
• Minst sex (6) månaders arbetslivserfarenhet som vaktmästare
• Grundkunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM
Meriterande för tjänsten:
• Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter på domstol eller annan myndighet
Om dig
Vi söker dig som är flexibel och tillgänglig för att täcka upp med kort varsel, ofta inom 24 timmar. Du är ansvarstagande, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta med olika personalkategorier. Vidare har du förmåga att arbeta självständigt har ett gott omdöme och utför ditt arbete med stor noggrannhet och yrkesstolthet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Sista ansökningsdag 2025-10-03
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
