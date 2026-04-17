Vaktmästare på Vimmerby Camping
Vill du bli vår nästa sommarhjälte? Vimmerby Camping söker vaktmästare!
Är du en händig problemlösare som älskar att jobba utomhus? Vill du spendera sommaren på en av Smålands vackraste platser och se till att våra gäster får en oförglömlig semester? Då är det dig vi letar efter!
Om rollen
Som vaktmästare hos oss är du ansiktet utåt när det gäller ordning och reda. Ingen dag är den andra lik. Du rör dig över hela området - från campingtomter och stugor till servicehus och badstrand - och ser till att allt fungerar som det ska.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Grönyteskötsel (gräsklippning, trimning och ogräsrensning).
Löpande underhåll och enklare reparationer i stugor och servicehus.
Att vara behjälplig för våra gäster med praktiska frågor och service.
Avfallshantering och hålla området rent och snyggt.
Vem är du?
Vi söker dig som inte är rädd för att hugga i där det behövs. Du ser vad som behöver göras innan någon ber dig om det och du möter alltid våra gäster med ett leende, även när det är mycket att göra.
Vi ser gärna att du:
Är praktiskt lagd och har erfarenhet av att hantera verktyg och maskiner.
Är ansvarsfull, punktlig och trivs med att arbeta självständigt såväl som i team.
Talar och förstår svenska väl (engelska och tyska är meriterande).
Har B-körkort (krav).
Vad erbjuder vi?
En fartfylld sommar i en fantastisk miljö vid sjön Nossen. Du blir en del av ett glatt och engagerat team som jobbar tätt tillsammans för att leverera service i världsklass.
Omfattning: Säsongsanställning (omgående-augusti)
Arbetstiderna inkluderar helgtjänstgöring enligt schema.
Låter detta som din drömsommar? Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till oss redan idag! Vi rekryterar löpande.
Vimmerby Camping vid sjön Nossen
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vimmerby Camping AB
(org.nr 556617-0709)
Nosshult 108 (visa karta
)
598 93 VIMMERBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryteringsansvarig
Vimmerby Camping info@vimmerbycamping.se 049231410
