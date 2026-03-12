Vaktmästare Knappekullaskolan
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Knappekullaskolan ligger centralt i Lerum, nära kommunikationer. Intresset för skolan är stort, antalet elever ökar och för närvarande har vi ca 500 elever i åk f-5 och integrerad Anpassad Grundskola. Vi har en mycket god samverkan med vårdnadshavare, ett gott rykte och högt söktryck.
Vi är i processen att bygga en ny skola som kommer att innefatta årskurserna F-9. Vår nya skola beräknas vara färdigställd 2027.Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Som vaktmästare hos oss är ingen dag den andra lik. Du ansvarar för att våra lokaler är välkomnande, säkra och funktionella. Dina arbetsuppgifter spänner över allt från löpande underhåll och felanmälan till kontakt med externa entreprenörer samt praktisk logistik vid skolavslutningar och evenemang.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Fastighetsskötsel: Enklare reparationer, montering och tillsyn av tekniska system.
Säkerhet: Ansvar för brandskyddskontroller (SBA) och låshantering.
Service: Hjälpa personal och elever med praktiska frågor och inköp.
Miljö: Ansvar för avfallshantering och ordning i våra gemensamma ytor.
Hårdvaruhantering: Ansvara för utrullning, inventering och enklare felsökning av elevernas och personalens datorer.
AV-teknik: Säkerställa att projektorer, skärmar och ljudsystem i klassrum fungerar felfritt.
Support: Vara den första kontaktpersonen vid enklare IT-problem (t.ex. nätverksanslutning, skrivare eller inloggningsproblem).
Administration: Hantera digitala system för felanmälan, behörigheter och taggs.
Vi söker dig som har en bred teknisk förståelse och är serviceinriktad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet! På en skola är du en vuxenförebild; vi söker därför dig som är trygg, kommunikativ och har ett positivt bemötande mot både barn och vuxna.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lämplig bakgrund gällande utbildning och erfarenhet av liknande arbete. Vi söker en person som är serviceinriktad med bred allsidig praktisk kompetens inom snickeri, elektronik och underhåll. I ditt uppdrag ingår brandskyddsansvar för fastigheten och vi ser gärna att du har erfarenhet av det uppdraget. I tjänsten ingår även IT-ansvar utifrån hantering och uppdatering av ipads, datorer.
Det är viktigt att du kan ta initiativ, är flexibel både vad gäller arbetsmetoder och arbetstider. Vi söker dig som har gymnasiekompetens, innehar B-körkort och har erfarenhet som vaktmästare och/eller fastighetsservice eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Specialkunskaper som relevant teknisk kompetens eller annan utbildning inom området är meriterande.
Du har mycket god förmåga att samarbeta och du ska kunna ta ansvar för ditt arbetsområde. Arbetet kräver även god förmåga att lösa olika problem för verksamheterna. Du behöver vara förändringsbenägen samt kunna ta egna beslut, ta egna initiativ och har blick för vad som behöver göras.
Du är noggrann samt är serviceinriktad eftersom mycket av arbetet som vaktmästare handlar om att stödja personal på skolan. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker en person som vill och kan bygga relationer med barn och ungdomar. Vara bra på att bemöta människor och har en hög grad av servicekänsla. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i det svenska språket, så som tal, skrift och förståelse, för att kunna arbeta utifrån våra instruktioner med beställningar, felanmälningar och föra en dialog med kollegor.I
T-vana krävs för att genomföra innefattande arbetsuppgifter.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
