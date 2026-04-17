Vaktmästare
2026-04-17
Vaktmästare till Hotel Skansen Öland - sommarsäsong
Vill du ha ett varierat sommarjobb där ingen dag är den andra lik?
Trivs du med att arbeta praktiskt, lösa problem och vara en viktig del av helheten?
Då kan du vara vår nästa vaktmästare på Hotel Skansen Öland.Publiceringsdatum2026-04-17Om företaget
Hotel Skansen ligger i Färjestaden på Öland, strax efter brofästet. Vi är en hotell-, spa-, konferens- och restauranganläggning i ständig utveckling - vi vill mer och arbetar för att vara det självklara valet på Öland.
Hos oss finns:
78 hotellrum
Flera konferenslokaler (upp till ca 250 gäster)
Spaavdelning med pool och relax
Restaurang och festvåning
En av världens största whiskykällare
Sommaren hos oss är intensiv, levande och fylld av gäster - och det är här du kommer in i bilden.
Om rollen
Som vaktmästare hos oss har du en nyckelroll i att allt fungerar - varje dag, särskilt under vår mest händelserika period.
Arbetet är varierat och kräver att du kan lite om mycket. Du växlar mellan olika uppgifter och är både händig och lösningsorienterad. Ena dagen lagar du mindre fel på hotellrum eller rensar ett avlopp, nästa dag möblerar du konferenslokaler, klipper gräs eller ser till att våra utemiljöer är i toppskick.
Du arbetar nära alla avdelningar och är en naturlig del av gästupplevelsen - även i det praktiska.
Exempel på arbetsuppgifter:
Gästbemötande och service
Åtgärda och reparera felanmälningar
Förebyggande underhåll, inne och ute
Möblering av konferenslokaler
Poolskötsel
Soptömning och varumottagning
Parkskötsel (gräsklippning, bevattning, ogräsrensning)
Fysiskt krävande arbeten
Kort sagt - en roll för dig som gillar variation och tempo.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är praktiskt lagd och tekniskt händig
Är fysiskt stark och trivs med ett rörligt arbete
Har öga för detaljer och tar tag i det som behöver göras
Är lösningsorienterad och kan fatta egna beslut
Trivs i team och bidrar med en positiv inställning
Gillar att arbeta i en miljö där det händer mycket
Du behöver:
Ha fyllt myndig, då du kommer arbeta med poolkemikalier.
Talar svenska obehindrat
Anställningsvillkor
Säsongsanställning ca 60 % vecka 25-33
Varannan helg med start omgående
Varierande arbetstider - vi har öppet alla veckans dagar
Vi är medlemmar i Visita och följer kollektivavtal med HRF
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Är du redo?
Vill du vara med och skapa en sommar där allt bara fungerar - bakom kulisserna men avgörande för helheten?
Då är vi redo för dig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: jobb@hotelskansen.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vaktmästare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare La Bonhour AB
(org.nr 556350-3118), http://www.hotelskansen.com
Tingshusgatan 1 (visa karta
)
386 31 FÄRJESTADEN Arbetsplats
Hotel Skansen Kontakt
Gosia Poprawska stad@hotelskansen.com 048530530 Jobbnummer
9862388