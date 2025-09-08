Vaktmästare
2025-09-08
Har du tidigare arbetat som fastighetsskötare och vill prova på en ny arbetsplats? Vi söker just nu två stycken vaktmästare/fastighetsskötare till vår kund inom offentlig sektor i närheten av Halmstad!
Som vaktmästare kommer du arbeta med fastighets- och verksamhetsanknutna tjänster där du bland annat samlar in och delar ut post, tar emot varor och paket, samt bistå vid flytt och möblering. Du kommer även genomföra felsökningar rörande fastighet, rapportera och följa upp fel tillsammans med fastighetsägaren/fastighetsskötaren. Du kommer även arbeta i företagets ärendehanteringssystem och hjälpa till med att dokumentera åtgärder.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Start för detta uppdrag är 1/11-25 och kommer att pågå i 1 år med chans till eventuell förlängning. Intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så ifall du är intresserad sök redan idag!
Ansvarsområden
arbete med kontorsservice/internservice
samla in och dela ut post samt packa upp material och försändelser
hämta och ta emot varor samt paket
bistå vid flytt och möblering
kontrollera inpassering och ta emot besökare, vid behov ledsaga besökare i fastigheten
dokumentera åtgärder.Kvalifikationer
sex (6) månaders arbetslivserfarenhet som vaktmästare
grundkunskaper i MS Office eller likvärdigt
kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.
B-körkortErfarenheter
Fastighetsskötsel
Underhåll av fastigheterOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
