Vaktmästare
2025-08-10
Vi söker till dig som vill jobba med oss som vaktmästare.
Vi är ett bolag som ägs av Colmis testanläggning och finns i huvudsak för att möta behovet av boende för våra kunder ifrån biltestbranchen under vinterhalvåret. Vi driver tre egna hotell samt förmedlar privata bostäder till våra kunder.
Att vara en del av Simloc innebär väldigt internationella kundmöten.
Som vaktmästare hos oss kommer du ha väldigt varierande arbetsuppgifter. Under högsäsong är dom dagliga arbetsuppgifterna främst skotta snö, sanda, ta hand om skräp till återvinningen, packa upp varor, vara runt på alla våra fastigheter och ta hand om problem som uppkommer i den dagliga verksamheten. Allt ifrån att fixa en läckande kran till att byta ut trasiga lampor eller batterier i dörrlås.
Du behöver vara alert och inte främmande för att stötta upp och hjälpa till vart än det kan behövas i verksamheten.
Vi är ett litet bolag vilket innebär att alla typer av arbetsuppgifter så som att hjälpa till om det krävs i lokalvården.
Som person behöver du kunna hantera stress, vara lösningsorienterad, vänlig och ordningsam.
Vi söker dig som har B-körkort
Startdatum 1a oktober 2025, eller tidigare. Tjänsten pågår till säsongsavslut 31 mars 2026.
Simloc tillhandahåller inte personalbostäder, utan söker vi främst medarbetare på orten eller de som har möjlighet till egen bostad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: rut@simloc.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ansökan receptionist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simloc Hotell & Fastighets AB
(org.nr 556469-9824)
Storgatan 8 (visa karta
)
938 21 ARJEPLOG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9451489