Vakthavande Befäl Nya Anstalten Lindåsa
2025-10-08
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområdet (VO) Lindåsa, kommer bli en anstalt strax utanför Tollarp med ca 112 platser för män i säkerhetsklass 3.
Arbetet kommer ledas av en anstaltschef tillsammans med 3 kriminalvårdsinspektörer. På anstalten kommer det att bedrivas ett stort verkställighets och utredningsarbete, samtidigt som det kommer finnas värdefull sysselsättning som exempelvis trädgård, kök, lärcentrum, programverksamhet och förpacknings verkstad. Vi kommer även lägga stort fokus på säkerhetsarbete i form av tex visitationer och relations skapande arbete/ dynamiskt säkerhetsarbete.
I den här annonsen söker vi 2 Vakthavande befäl!
Publiceringsdatum2025-10-08

En 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas.
Som vakthavande befäl ska du i samråd med kriminalvårdsinspektör ansvara för säkerheten samt operativt leda och fördela dagliga arbetsuppgifter. Vakthavande befäl finns i tjänst dygnet runt och utgör, utanför kontorstid, lokalt högsta operativa beslutsfattare. Tjänsten utgör en tydlig arbetsgivarroll där du företräder arbetsgivaren och är en garanti för att chefs linjen bibehålls hela vägen ut till samtlig personal, förankrar fattade beslut och innehar en stödfunktion till kriminalvårdsinspektör vilket kräver bra och nära samarbete med samtliga befattningar inom verksamhetsområdet.
Arbetet är varierande och håller stundtals ett högt tempo som kräver ett professionellt förhållningssätt inför komplexa problem under tidspress.
Några av de arbetsuppgifter befattningen innefattar är:
• Särskilt operativt ansvar vid incidenter
• Följa upp det dagliga säkerhetsarbetet och vid behov vidta åtgärder
• Upprätta beslut avseende avskildhet, tillfällig placering
• Tillse att lagar, förordningar, föreskrifter samt anstalternas säkerhetsplan följs
• Operativt leda arbetet inom anstalterna vilket innebär att bedöma behovet av bemanning, tillse att visitationer utförs, delta vid in- och utskrivningarKvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda personal och har mycket goda referenser som bekräftar dina ledarskapsförmågor. Som vakthavande befäl behöver du vara lugn och professionell även i krävande situationer, samt ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ha ett gott omdöme. Du är lyhörd och kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt och tydligt sätt. Du trivs i rollen som en del av gruppen och ser kollektivets behov i både det reaktiva och proaktiva arbetet. Arbetet kräver förmåga att kunna strukturera och planera verksamheten samt leda och stödja personalen i arbetet på ett stimulerande och meningsfullt sätt och dessutom att kunna upprätthålla en hög dynamisk säkerhets profil i det dagliga arbetet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Personliga egenskaper som vi fäster särskilt stor vikt vid är att du ska klara av att arbeta rationellt i stressfulla situationer, ha god initiativ- och samarbetsförmåga och vara flexibel. Du har förmågan att kunna växla mellan långsiktig planering och att fatta beslut i akuta frågor.
KRAV:
• Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Genomfört Kriminalvårdens grundutbildning med godkänt resultat
• Flerårig arbetslivserfarenhet inom Kriminalvården
• Erfarenhet av operativt säkerhetsarbete
• Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• God datorvana samt god administrativ förmåga
• B-körkort
MERITERANDE:
• Vana av att arbeta med Kriminalvårdens administrativa stödprogram
• Förståelse för rättsprocessen samt kunskap inom hantering av domar
• Genomgått Kriminalvårdens interna utbildning för vakthavande befäl
• Utbildning i OC-spray och batong
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn med respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
