Väktarutbildning Luleå/Boden Sommarvikarier
2026-01-22
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Boden
, Sundsvall
, Hudiksvall
, Upplands Väsby
Väktarutbildning Luleå / Boden
För dig som vill arbeta inom trygghet och säkerhet
Vill du bidra till ett tryggare samhälle och samtidigt skapa dig en framtid inom säkerhetsbranschen?
Nu söker vi motiverade deltagare från Luleå och Boden till vår väktarutbildning - med möjlighet till arbete både efter utbildningen och som sommarvikarie.
När våra duktiga medarbetare har semester i sommar behöver vi ett gäng engagerade vikarier, och utbildningen är ett första steg in i en långsiktig karriär hos oss.
Om utbildningen
Vi erbjuder en komplett väktarutbildning som ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att arbeta som väktare inom bevakningsbranschen.
Efter avslutad utbildning finns möjlighet till anställning på heltid, deltid, vid behov samt sommarvikariat.
Start: April
Plats: Luleå
Ort: Luleå / Boden
(Mer information om utbildningen ges vid intervju.)
Vem söker vi?
Vi söker dig som är ansvarsfull, serviceinriktad och trivs med att arbeta i team.
Du är:
Social och anpassningsbar - bemöter människor professionellt
Noggrann och hjälpsam - bidrar aktivt till trygghet
Flexibel och stresstålig - behåller lugnet i pressade situationer
Kommunikativ - uttrycker dig tydligt i tal och skrift
Ostraffad, drogfri och utan betalningsanmärkningar
Svenskt medborgarskap
B-körkort
Godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift)
Meriterande
Flerspråkighet
Genomförd GMU (Grundläggande militär utbildning)
Erfarenhet av bilburna uppdrag
Är du redo att ta steget?
Skicka in din ansökan och bli en del av vårt professionella säkerhetsteam - med möjlighet till både sommarjobb och långsiktig anställning.
Enligt kollektivavtal
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Detta är ett heltidsjobb.
556695-6552
För detta jobb krävs körkort.
Rekryteringsansvarig
David Larsson david.larsson@tempest.se
9698580