Väktarutbildning Luleå/Boden Sommarvikarier

Tempest Security Sverige AB / Väktarjobb / Luleå
2026-01-22


Väktarutbildning Luleå / Boden
För dig som vill arbeta inom trygghet och säkerhet
Vill du bidra till ett tryggare samhälle och samtidigt skapa dig en framtid inom säkerhetsbranschen?
Nu söker vi motiverade deltagare från Luleå och Boden till vår väktarutbildning - med möjlighet till arbete både efter utbildningen och som sommarvikarie.

När våra duktiga medarbetare har semester i sommar behöver vi ett gäng engagerade vikarier, och utbildningen är ett första steg in i en långsiktig karriär hos oss.

Om utbildningen
Vi erbjuder en komplett väktarutbildning som ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att arbeta som väktare inom bevakningsbranschen.
Efter avslutad utbildning finns möjlighet till anställning på heltid, deltid, vid behov samt sommarvikariat.

Start: April
Plats: Luleå
Ort: Luleå / Boden

(Mer information om utbildningen ges vid intervju.)

Vem söker vi?
Vi söker dig som är ansvarsfull, serviceinriktad och trivs med att arbeta i team.

Du är:


Social och anpassningsbar - bemöter människor professionellt


Noggrann och hjälpsam - bidrar aktivt till trygghet


Flexibel och stresstålig - behåller lugnet i pressade situationer


Kommunikativ - uttrycker dig tydligt i tal och skrift

2026-01-22

Kvalifikationer

Ostraffad, drogfri och utan betalningsanmärkningar


Svenskt medborgarskap


B-körkort


Godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag


Mycket goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift)

Meriterande


Flerspråkighet


Genomförd GMU (Grundläggande militär utbildning)


Erfarenhet av bilburna uppdrag

Är du redo att ta steget?
Skicka in din ansökan och bli en del av vårt professionella säkerhetsteam - med möjlighet till både sommarjobb och långsiktig anställning.

Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!

Ersättning
Enligt kollektivavtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tempest Security Sverige AB (org.nr 556695-6552)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Rekryteringsansvarig
David Larsson
david.larsson@tempest.se

Jobbnummer
9698580

