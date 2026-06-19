Väktarutbildning Luleå/Boden
Tempest Security Sverige AB / Väktarjobb / Luleå Visa alla väktarjobb i Luleå
2026-06-19
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Väktarutbildning i Luleå & Boden För dig som vill arbeta inom trygghet och säkerhetVill du bidra till ett tryggare samhälle och samtidigt skapa en långsiktig karriär inom säkerhetsbranschen?Nu söker vi framtidens väktare från Luleå och Boden till vår kommande väktarutbildning. Detta är en möjlighet för dig som vill utvecklas i en viktig och samhällsbärande roll där ansvar, service och samarbete står i centrum.Om utbildningenVi erbjuder en komplett väktarutbildning som ger dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta professionellt inom bevakningsbranschen.Efter godkänd utbildning finns möjlighet till anställning på heltid, deltid eller vid behov.📍 Plats: Luleå
📅 Preliminär utbildningsstart: Mitten av augusti 2026Viktig informationVi tar gärna emot intresseanmälningar redan nu, men rekryteringsprocessen och urvalet kommer att påbörjas tidigast den 13 juli. Vi ber därför om förståelse för att återkoppling kan dröja fram till dess.Vem söker vi?Vi söker dig som är ansvarsfull, serviceinriktad och trivs med att arbeta tillsammans med andra människor.Du är:✅ Social och anpassningsbar – du bemöter människor professionellt och respektfullt
✅ Noggrann och hjälpsam – du bidrar till trygghet och säkerhet i din omgivning
✅ Flexibel och stresstålig – du behåller lugnet även i pressade situationer
✅ Kommunikativ – du uttrycker dig tydligt i både tal och skriftGrundkravFör att kunna arbeta som väktare behöver du uppfylla följande krav:Vara ostraffad, drogfri och utan betalningsanmärkningar
Vara svensk medborgare
Inneha B-körkort
Kunna godkännas av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag
Ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande➕ Flerspråkighet
➕ Genomförd GMU (grundläggande militär utbildning)
➕ Erfarenhet av bilburna uppdragÄr du redo att ta nästa steg?Skicka in din intresseanmälan redan idag och ta första steget mot en karriär inom säkerhet och bevakning.Vi ser fram emot att höra från dig!Mer information om utbildningen och anställningsmöjligheter lämnas vid intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tempest Security Sverige AB
(org.nr 556695-6552), https://www.tempestsecurity.com/
972 41 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryteringsansvarig
David Larsson david.larsson@tempest.se Jobbnummer
9971505