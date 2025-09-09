Väktare sökes i stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Stockholm
Väktare sökes runt om i Stockholm!Publiceringsdatum2025-09-09Om tjänsten
Vi söker dig som vill bidra till ett tryggare samhälle! För tjänsten som väktare kräver vi att du som individ är ordningsam, ansvarstagande, samt bär på en stadig fysisk förmåga. Syftet med ditt arbete är att skapa trygghet för allmänheten, medverka till att upprätthålla allmän ordning, samt förbygga brott. Att samverka med andra är en stor prioritet när man jobbar som väktare. I vardagen får du stöta på olika typer av personer med olika typer av bekymmer, därför gäller det att du är en problemlösare och kommer med kreativa idéer. De kommunikativa egenskaperna är A och O för yrket som väktare. Detta innebär att du som väktare måste vara flytande i både tal och skrift. För att lyckas i yrket behöver du kunna samarbeta med alla olika typer av människor.Kvalifikationer
• God svenska och engelska i både tal och skrift
• Fysiskt/mentalt starkt
• Serviceinriktad
• OstraffadOm företaget
Vi erbjuder en fast anställning med möjlighet till att jobba många extra timmar, generös ob ersättning med flexibla arbetstider.
Skicka in din ansökan redan idag, vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
