Väktare heltid till Securitas Märsta
Securitas AB / Väktarjobb / Sigtuna Visa alla väktarjobb i Sigtuna
2026-07-10
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Securitas AB i Sigtuna
, Håbo
, Upplands-Bro
, Sollentuna
, Uppsala
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas
Du tar hand om människors säkerhet – Securitas tar hand om dig.Publiceringsdatum2026-07-10Beskrivning av jobbet
Vill du vara med och göra skillnad? Om du inte redan är utbildad väktare bekostar Securitas din utbildning inför anställning.
Vi söker väktare till både vår stationära verksamhet och vår rond verksamhet nattetid. Vi har även ett behov av väktare dagtid till stationärt uppdrag.
Som ronderande väktare är din främsta uppgift att leverera trygghet ute hos våra kunder – främst vid industrier, på kontor och i verkstäder – genom att skydda egendom och byggnader mot brand, stöld och skador. Vanligtvis är det du som sköter larmanläggningarna och rapporterar med hjälp av ett datoriserat rondinformationssystem. Arbetet är självständigt och upplevs ofta som fritt, men med ett stort ansvar.
Som stationär väktare är din främsta uppgift att leverera trygghet till någon av våra kunder genom att vara uppmärksam och se till att allt är i sin ordning. Ofta arbetar du vid entrén till ett större företag och kontrollerar de som passerar in och ut, men du kan även utföra rondering och kameraövervakning. Arbetsuppgifterna varierar från kund till kund. Man arbetar självständigt och under eget ansvar.
Tjänsterna passar dig som gillar att jobba med människor och hjälpa dem i deras vardag. Arbetsuppgifterna är högst varierande och som väktare kan du jobba både inom- och utomhus, natt eller dag. Arbetspassens längd skiljer sig åt, men är ofta 12-timmarspass antingen dag eller natt. Då vi är en verksamhet som är igång årets alla dagar är det vanligt med arbete varannan helg.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
KravspecifikationKvalifikationer
Godkända betyg i svenska från första året i gymnasiet
B-körkort
Meriterande om du
har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare
har en giltig väktarutbildning
har en civil eller militär skyddsvaktsutbildning
Som person tror vi att du är serviceinriktad, lugn och organiserad och kan hantera periodvis högt arbetstempo. Du är intresserad av teknik och har lätt för att förstå instruktioner. Vi ser att du som söker är en självständig person och litar på din egen förmåga, snabbt förstår problem och löser dessa på ett kreativt sätt. Du har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt med ett öga för detaljer. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Att ta ansvar kommer naturligt för dig – du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och vaksam person som får människor omkring dig att känna sig trygga.
Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten – skicka din ansökan redan idag!
För denna tjänst kommer du att träffa vår kollega Hubert – ett AI-stöd vi använder i rekryteringsprocessen. Hubert hjälper oss att få en bättre bild av dina erfarenheter, kunskaper och hur du agerar i olika situationer.
Syftet med Hubert är att bidra till en mer rättvis och likvärdig bedömning i den inledande intervjun. Lägg därför gärna lite extra omtanke på dina svar. Genom att använda Hubert kan vi också säkerställa att alla som uppfyller grundkraven får möjlighet till en intervju, vilket annars kan vara svårt när det är många sökande.
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: christopher.engstrom@securitas.se
.
Tjänsterna är vid behov med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6mån provanställning
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 31 juli 2026
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från första året i gymnasiet i svenska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Securitas AB
(org.nr 556302-7241), http://www.securitas.se
Söderbyvägen 3C (visa karta
)
195 60 ARLANDASTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Securitas Märsta Jobbnummer
10000122