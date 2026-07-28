Senior PLM Project Manager

Poolia AB / Datajobb / Västerås
2026-07-28


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Är du en erfaren projektledare med bakgrund inom PLM, affärstransformation och komplexa IT-implementationer? Vi söker nu en senior konsult för ett spännande uppdrag hos en global industriverksamhet där du får en nyckelroll i att driva och utveckla viktiga initiativ inom Engineering Applications, PLM, CAD och ECAD.
Om uppdraget
Du kommer att ansvara för planering, koordinering och genomförande av PLM-relaterade projekt och verksamhetsförändringar. Rollen innebär ett nära samarbete med verksamhet, IT, arkitekter, utvecklingsteam och projektledning för att säkerställa framgångsrika leveranser och effektiv implementering av framtida arbetssätt.
Du fungerar som länken mellan verksamhet och teknik och bidrar med struktur, styrning och förändringsledning i en internationell miljö. Arbetet omfattar bland annat projektplanering, resurshantering, riskhantering, KPI-uppföljning, rapportering till ledning samt stöd inför go-live och stabiliseringsfaser.
Vi söker dig som har
Minst 10 års erfarenhet av att leda större implementations- eller transformationsprojekt

Flera års erfarenhet av PLM-relaterade verksamhets- och IT-projekt

Erfarenhet av SAP och S/4HANA

Certifiering inom PMP eller PRINCE2

Erfarenhet av en eller flera PLM-plattformar såsom Siemens Teamcenter, PTC Windchill, Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE eller Aras PLM

Erfarenhet av att arbeta med globala eller tvärregionala team

God vana av resursplanering, styrning och uppföljning med hjälp av KPI:er och projektverktyg

Flytande engelska i tal och skrift

Som person är du strukturerad, kommunikativ och drivs av att skapa tydlighet, engagemang och resultat i komplexa organisationer.
Uppdragsinformation
📍 Västerås 📅 Uppdragsperiod: 2026-09-01 – 2027-03-31 🏢 Hybridarbete, cirka 3 dagar per vecka på plats ✈️ Resor mellan Västerås och Ludvika kan förekomma
Välkommen med din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8138522-2120138".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Södra Ringvägen 1 (visa karta)
722 12  VÄSTERÅS

Arbetsplats
Poolia

Jobbnummer
10014354

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