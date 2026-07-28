Erfaren Lönespecialist, Göteborg
PostNord Group AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg Visa alla ekonomiassistentjobb i Göteborg
2026-07-28
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Vill du arbeta i en roll där du säkerställer att löneprocessen fungerar korrekt, effektivt och i enlighet med lagar, avtal och interna riktlinjer? Vi söker nu en Lönespecialist som vill vara en del i hela löneleveransen – från lönekörning och myndighetsrapportering till controlling och verksamhetsstöd.
I den här rollen är du en central del av lönefunktionen och fungerar som ett kvalificerat stöd till både chefer och medarbetare. Du har även löpande kontakt med externa intressenter och bidrar aktivt till att utveckla kvalitet och arbetssätt inom löneområdet.
Du & vi & jobbetVi befinner oss mitt i en digital transformation och utveckling av våra HR-processer. En central del av detta är vår satsning på vårt HR Shared Service Center i Göteborg som spelar en viktig roll i att förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra vår löne- och personaladministration.
Hos oss blir du en del av en välfungerande lönenhet och du får en möjlighet att påverka och forma framtidens lönehantering hos en av Sveriges största arbetsgivare. Du arbetar nära verksamheten för att säkerställa kvalitet, efterlevnad och kontinuerlig förbättring i lönehanteringen.
Vad du kommer att göraSom lönespecialist tillhör du ett av två team som tillsammans ansvarar för att säkerställa en korrekt, effektiv och kvalitativ löneprocess för alla våra medarbetare.
Tillsammans med teamet säkerställer du korrekta löneutbetalningar i rätt tid och bidrar till att utveckla arbetssätt och processer. Du identifierar förbättringsområden och fungerar som expertstöd i mer kvalificerade lönefrågor.
Exempel på arbetsuppgifter:
Genomför lönekörningar och utför kontroller för att säkerställa korrekta löneberäkningar
Ansvarar för rapportering till myndigheter och andra organisationer såsom Skatteverket, SCB och Svenskt Näringsliv i enlighet med gällande lagkrav och interna riktlinjer.
Arbetar med lönecontrolling och gränssnittet mot ekonomi, där du bidrar till uppföljning, analys och kvalitetssäkring av lönerelaterade data.
Ger kvalificerat expertstöd till chefer och medarbetare i komplexa lönefrågor och bidrar med specialistkompetens genom att utbilda och stötta löneadministratörer i system och processer.
Arbetar aktivt med kvalitets- och utvecklingsarbete inom löneprocessen och bidra till ständiga förbättringar i arbetssätt och rutiner.
Vad du tar med dig
Relevant akademisk eller yrkesinriktad utbildning inom lön.
Erfarenhet av Visma HR-plus 8 är mycket meriterande.
Djup kunskap och gedigen erfarenhet av lönearbetets samtliga delar inklusive kollektivavtal och legal rapportering.
Kunskap om GDPR, skatte- och förmånsregler samt arbetsrättsliga regelverk.
Mycket god systemkunskap inom lön samt förståelse för HCM- och tidrapporteringssystem.
Förståelse för helheten – du är van att navigera mellan lön, HR och ekonomi, med god koll på skatte- och förmånsregler.
Kommunikativ och pedagogisk – du har erfarenhet av och intresse för att utbilda andra, och trivs med att dela med dig av din kunskap.
Ett intresse för digitalisering och erfarenhet av att arbeta med nya arbetssätt och processutveckling.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Vem du är
Strukturerad, noggrann, initiativtagande och drivs av att leverera service.
Du trivs med att arbeta tillsammans med andra i en varierande och föränderlig vardag.
Du kommunicerar och samarbetar väl med andra.
God analytisk förmåga.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Välkommen med din ansökan Vi gör ett urval av kandidater löpande, så vänta inte med att skicka din ansökan. Undrar du något över tjänsten? Mejla till susanna.aronson@postnord.com
. Vi ser fram emot att höra från dig!
För fackliga kontaktpersoner se Fackliga kontakter.
Dygnet runt är vi på väg – från en människa till en annan, från ett företag till ett annat. Varje dag levererar vi över 4,5 miljoner brev och 600 000 paket. Varje försändelse är viktig – post, paket och logistik möjliggör relationer och affärer. Här får du vara med och påverka!
PostNord är den ledande leverantören av paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi är över 26 500 medarbetare och som en av Nordens största arbetsgivare tar vi ett stort socialt ansvar. Vi erbjuder en attraktiv och utvecklande arbetsplats där medarbetarna kan växa och trivas. Hos oss får du schyssta arbetsvillkor enligt kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår egen personalstiftelse PostNord Plus. Vi prioriterar både våra kunder och våra medarbetare där vi tror att utvecklings- och karriärmöjligheter är grunden för att vara en attraktiv arbetsplats för anställda och helhetsleverantör för våra kunder.
Vi leder branschen in i den koldioxidsnåla ekonomin, med målet att bli fossilfria till 2030. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan genom att investera i fossilfria transporter och utveckla hållbara lösningar för våra kunder och medarbetare. Med vår expertis och vårt unika distributionsnät utvecklar vi förutsättningar för framtidens kommunikation och handel. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PostNord Group AB
(org.nr 556128-6559)
999 99 GÖTEBORG Arbetsplats
PostNord Sverige Jobbnummer
10014355