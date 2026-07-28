Utredare preklinik
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2026-07-28
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På Läkemedelsverket gör vi skillnad tillsammans. I livet och för livet. Vi jobbar för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden.
Har du intresse och erfarenhet av läkemedelsrelaterade riskbedömningar och är disputerad? Sök jobb hos oss!
Vår verksamhet
Verksamhetsområde Tillstånd verkar på flera sätt för att ändamålsenliga läkemedel ska nå patienten. Godkännande av nya läkemedel och nya indikationer, samt säkerhetsuppföljning av godkända produkter är en central del. Rådgivning avseende läkemedelsutveckling och information om läkemedel är andra viktiga delar. Verksamhetsområdet har cirka 370 anställda och är uppdelat på flera enheter där enheten för Effekt och Säkerhet värderar dokumentation kring läkemedlens effekt och säkerhet. De utredningar och rekommendationer som görs ligger sedan till grund för beslut huruvida ett läkemedel ska godkännas för kliniskt bruk. Vi samverkar med andra medlemsländer i EU i utredningsarbetet samt bidrar aktivt i kommittéer och arbetsgrupper inom den Europeiska Läkemedelsmyndigheten EMA.
Nu söker vi en utredare till gruppen preklinik. Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
Som preklinisk utredare värderar du data från farmakologiska, toxikologiska och ekotoxikologiska studier i ansökningar om godkännande av läkemedel för humant och veterinärt bruk. Prekliniska utredare deltar även i vetenskaplig rådgivning till läkemedelsföretag och akademi. Arbetet kan även innefatta bedömning av ansökningar om klinisk läkemedelsprövning och utredning av medicintekniska produkter som innehåller läkemedel. Arbetet är självständigt, men sker i ett nära samarbete med farmaceutisk, farmakokinetisk och klinisk expertis i en tvärvetenskaplig miljö.Bakgrund
Vi söker dig som är disputerad inom prekliniskt relevant område, exempelvis farmakologi, toxikologi eller ekotoxikologi. Erfarenhet av prekliniskt utredningsarbete, myndighetsarbete samt miljöriskbedömningar är meriterande. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska. God datorvana är ett krav.
Dina personliga egenskaper
Det är avgörande att du har god förmåga att sammanfatta och bedöma stora mängder information, samt kan skapa fungerande lösningar där du ser till helheten och de långsiktiga konsekvenserna. Du har god förmåga att tillämpa och dela med dig av din expertkunskap, att arbeta metodiskt och med en kvalitet som balanserar omgivningens krav och behov. Du är initiativrik, trivs både med att jobba självständigt och i grupp och kommer till avslut inom utsatta tidsramar. Vi värdesätter vetenskaplig nyfikenhet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Effekt och Säkerhet
Diarienummer: 2.4.1-2026-056402
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta gruppchef Johan Lundkvist eller Camilla Svensson, vetenskaplig ledare farmakologi/toxikologi. Vi är dock ej anträffbara vecka 33, på grund av semestrar. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
.
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2.4.1-2026-056402". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Läkemedelsverket
(org.nr 202100-4078), https://www.lakemedelsverket.se/sv
Dag Hammarskjölds väg 42 (visa karta
)
751 03 UPPSALA Arbetsplats
Läkemedelsverket Jobbnummer
10014356