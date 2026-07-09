väktare
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CSG söker väktare/biljettkontrollanter till Dalarna
CSG är ett auktoriserat bevakningsföretag med verksamhet i hela Sverige. Vi är ca 850 medarbetare som jobbar med alla former av bevakningstjänster i syfte att skapa en tryggare och säkrare tillvaro dygnet runt, årets alla dagar!
CSG söker väktare/biljettkontrollanter för vårt uppdrag i Dalarna
Nu söker vi nya medarbetare till vårt uppdrag i Dalarna. Som väktare och biljettkontrollant kommer du vara en viktig del för kontroll av färdbevis åt Dalatrafiken där din kompetens och kunskap kommer vara avgörande för att lyckas i rollen.
Arbetsuppgifterna utgörs i huvudsak av biljetkontroll men vi ställer även krav på att du innehar B-körkort då ni i par kommer röra er även med bil inom uppdraget. Arbetstiderna är varierande dag och kväll samt helg.
Dina erfarenheter
För tjänsten krävs det att du:
Innehar B-körkort.
Har goda språkkunskaper i svenska och engelska (både i tal och skrift).
Har en tillräckligt god hälsa samt god fysik för att klara av förekommande arbetsuppgifter.
Har en psykisk stabilitet och stresstålighet för att klara av förekommande arbetsuppgifter.
Har fullgjord och godkänd väktarutbildning.
Har utbildning i D-HLR samt första hjälpen.
Vi ser det som meriterande om du är flerspråkig.
Vi erbjuder
CSG erbjuder en familjär tillvaro och en dynamisk arbetsplats.
Bli en del av ett spännande uppdrag med högt tempo och varierande arbetsuppgifter.
Lön utgår enligt kollektivavtal mellan Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet.
Alla uppdragsutbildningar som krävs tillhandandahålls av oss.
CSG erbjuder friskvårdsbidrag
På CSG får du genom vår partner Cappy även en unik möjlighet att erhålla en del av din intjänade lön direkt nästkommande vardag.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Innan en anställning kan bli aktuell måste du först genomgå en säkerhetsprövning där registerkontroll genomförs samt bli godkänd hos Länsstyrelsen för arbete i ett auktoriserat bevakningsföretag.
Har du några frågor eller funderingar om tjänsten, kontakta gärna driftchef: mikaela.hellman@csgab.se
Varmt välkommen med din ansökan via vår hemsida https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommutersecurity.se%2Fjobba-hos-oss%2F&data=05%7C02%7CPatrik.Berg%40csgab.se%7Cce148708efcd4dbfbac208dd98712826%7C73b039666f48417eb6b2d17128dd5ebe%7C1%7C0%7C638834333950120715%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=lgRVHVu%2FuMGx980l7QG88DyZMazB9WtWkpqpCE%2BIcvA%3D&reserved=0
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Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: mikaela.hellman@csgab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-116790". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Community Security Group Sweden AB
(org.nr 556589-4507), https://csgab.se/
Osmundgatan 10 (visa karta
)
703 63 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Commuter Security Group (CSG) Kontakt
Mikaela Hellman mikaela.hellman@csgab.se Jobbnummer
9997734