Lärare 4-6 Götetorpsskolan
Hammarö kommun / Grundskollärarjobb / Hammarö Visa alla grundskollärarjobb i Hammarö
2026-07-30
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Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom Bildningsförvaltningen arbetar du varje dag med att skapa förutsättningar för att våra barn och elever ska växa och utvecklas. Tack vare bra verksamhet i Hammarös förskolor och skolor ligger vi i topp bland Sveriges bästa skolkommuner. Hos oss står alltid barnen och eleverna i centrum genom att vi ser till deras behov. Vi förbereder barnen för framtiden.
Vi söker nu en vikarie till Götetorpsskolan 4-6
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-30Arbetsuppgifter
Som lärare hos oss arbetar du i arbetslag med lärare 4-6. Tillsammans med dina kollegor kommer du att ansvara för planering, genomförande och bedömning utifrån styrdokument och skolans åtaganden. Att utvärdera ditt arbete, aktivt arbeta för att skapa tillgänglig lärmiljö för att möta elevers behov, hitta strategier för att nå varje elev och stärka dem i såväl kunskapsutveckling som personlig utveckling är en viktig del av ditt uppdrag. Du deltar i utvärdering och utveckling av skolans verksamhet utifrån kunskaper, vetenskap och aktuell forskning.
Du kommer att ingå i lärarlag där du förväntas aktivt bidra med ett lösnings- och resultatorienterat förhållningssätt med elevernas behov i centrum. Tillsammans arbetar vi för att stödja varandra och smitta varandra med en positiv inställning till vårt uppdrag. Du samarbetar med kollegor, föräldrar, elevhälsoteam och skolledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad grundskolelärare med behörighet att undervisa i årskurs 4-6 inom ämnena matematik, naturorienterande ämnen, teknik, svenska och bild och har erfarenhet av att bedriva undervisning.
Vi utgår från att du står stadigt i skolans värdegrund och kan omsätta läroplanen i en verksamhet av hög kvalitet. Du ska vara en tydlig och positiv ledare i elevgruppen med förmåga att skapa en god och tillgänglig undervisningsmiljö. Du arbetar för inkluderande lösningar med målet att elever ska vara delaktiga i sitt lärande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ditt arbete ska genomsyras av nyfikenhet, värme och medvetna val. Vi vill att du i ansökan och vid en eventuell intervju, beskriver dina förmågor i mötet med eleven, i ledarskapet och i samverkan med andra. Av erfarenhet vet vi att även förmågan att analysera och reflektera över egna insatser och verksamhetens innehåll har stor betydelse för kvalitén. Det är därför viktigt att du kan reflektera över verksamhetens innehåll och ditt genomförande. Vi förutsätter att du har en god samarbetsförmåga, vilja och förmåga att medverka i skolans systematiska kvalitetsarbete.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337688". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hammarö Kommun
(org.nr 212000-1793)
Box 26 (visa karta
)
663 21 SKOGHALL Arbetsplats
Hammarö kommun Kontakt
Rektor
Maria Fagerström maria.fagerstrom@hammaro.se +4654515043 Jobbnummer
10016114