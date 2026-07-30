Senior Projektledare inom IAM och Data Management
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-30
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-30Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett större IT-program inom hälso- och sjukvården där fokus ligger på att skapa en säker, effektiv och långsiktigt hållbar IT-miljö. I den här rollen driver du området Data & Säkerhet, med tyngdpunkt på att leda utredningar, planera etablering av moderna tjänster inom Identity and Access Management (IAM) och utveckla strukturer för Data Management.
Rollen är bred och verksamhetsnära. Du arbetar i gränslandet mellan verksamhet, informationssäkerhet, arkitektur, IT-drift, teknikteam och externa leverantörer. Samtidigt har du en tydlig uppgift: att skapa riktning, struktur och framdrift i initiativ som stödjer verksamhetskritiska vårdprocesser. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka hur säkerhet, identitet och datahantering formas i en komplex och samhällsviktig miljö.
ArbetsuppgifterDu leder förstudier, utredningar och behovsanalyser inom IAM och Data Management.
Du driver etablering av IAM-tjänster och tillhörande processer, med fokus på identitetslivscykel, behörighetsstyrning och åtkomsthantering.
Du leder arbetet med gemensamma datatjänster, dataplattformar och strukturer för Data Governance.
Du samordnar krav från verksamhet, informationssäkerhet, arkitektur och IT för att skapa lösningar som fungerar i praktiken.
Du tar fram målbild, roadmap, rekommendationer och beslutsunderlag för styrning och prioritering.
Du koordinerar införande tillsammans med teknikteam och leverantörer samt planerar överlämning till förvaltning och linjeorganisation.
Du hanterar risker, beroenden och beslutsfrågor och säkerställer att delinitiativ håller riktning och tempo.
Du tar fram projektplaner och styrgruppsmaterial samt följer upp framdrift i flera parallella aktiviteter.
KravMinst 10 års erfarenhet som projektledare inom komplexa IT-miljöer.
Minst 5 års erfarenhet av större IT-transformationsprojekt eller program.
Minst 2 års erfarenhet från hälso- och sjukvårdssektorn eller annan reglerad verksamhet.
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av projektledning inom IAM och/eller Data Management.
Erfarenhet av områden som federation, Identity Governance and Administration (IGA), SSO, Master Data Management (MDM) eller datakataloger.
Vana av att samarbeta med både tekniska och verksamhetsnära team.
Ett strukturerat arbetssätt med fokus på kvalitetssäkring och riskhantering.
God förmåga att arbeta självständigt och att hantera flera projekt eller arbetsuppgifter parallellt.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
MeriterandeMinst 5 års erfarenhet av att driva utredningar eller förstudier som involverar både verksamhet och IT.
Minst 3 års erfarenhet av projekt eller program som innefattar datalagring och/eller dataförflyttningar.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8148736-2123471". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
10016113