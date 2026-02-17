Vägtrafikledare
2026-02-17
Är du lösningsorienterad och vill göra stor samhällsnytta och samtidigt tycker att samarbete är vägen till framgång, då kan rollen som vägtrafikledare vara något för dig.
På Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet.
"Det bästa med att jobba som vägtrafikledare är att vi tillsammans utmanas att hitta lösningar för att säkerställa så trafikanterna kommer hem säkert och tryggt" säger en medarbetare om tjänsten.
"Med tillit och stöd ger jag mina medarbetare ansvar och handlingsutrymme i sina uppdrag. Det operativa stödet leds av produktionsledare nära verksamheten, medan jag ansvarar för helhet och långsiktighet" säger Fatima Iramdane som blir din nya chef.
Dina arbetsuppgifter
Som vägtrafikledare arbetar du i en trafikcentral tillsammans med andra vägtrafikledare och drifttekniker där ni ser till att våra vägar, tunnlar och anläggningar är framkomliga. I rollen övervakar, styr och informerar du vägtrafiken inom ett utpekat ansvarsområde.
Vi jobbar tillsammans i ett stimulerande och utvecklande arbete där ingen dag är den andra lik.
I arbetsuppgifterna ingår att:
övervaka trafikflödet med hjälp av teknisk utrustning i anläggningen
informera trafikanter, näringslivstransporter, media, polis, SOS m fl. om läget på vägarna via webb och trafikradio
hantera störningar i trafiken vid olyckor, hinder och stopp i vägtrafiken för att bibehålla största möjliga framkomlighet
analysera och prognostisera planerade och oplanerade händelser som kan påverka trafiken, t ex väder eller vägarbeten
stödja interna operativa ledningsfunktioner vid icke-normala händelser genom informationshantering och insamlande av beslutsunderlag
Tjänsten innebär skiftgång, 12-timmarspass, dygnet runt, året runt.
I den här rollen får du ett lärorikt, utmanande och roligt arbete med en gedigen introduktion, utbildning och handledning för att du ska komma in i arbetet på bästa sätt. Utbildningen pågår i ca 6 månader där både praktiska och teoretiska delar ingår.
Övrig information
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Preliminär tidplan:
Går du vidare i processen skickar vi ut tester den 18 mars
Kvalifikationer
För att lyckas i rollen har du en god analytisk förmåga som innebär att du har lätt att analysera orsakerna till en händelse och att du snabbt kan hitta en lösning. Rollen kräver att du har lätt att anpassa dig då förutsättningarna snabbt kan ändras och du behöver kunna prioritera om med kort varsel. Din kommunikativa förmåga är en av dina styrkor - du uttrycker dig tydligt och professionellt, både muntligt och skriftligt, och anpassar din kommunikation efter mottagare och situation. Du har fokus på trafikanternas och medarbetarnas säkerhet och ser till att beslut och åtgärder tas med trygghet och förebyggande riskbedömning. Utöver detta krävs det att du har god samarbetsförmåga då du befinner dig i en miljö där du samarbetar internt och med externa parter.
Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.
Vi söker dig som:
har slutförd gymnasieutbildning alternativt annan utbildning som motsvarar en gymnasieutbildning
har god förmåga och erfarenhet i närtid av att använda datorer och olika system för att underlätta arbetsuppgifter
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
kan och vill arbeta skift som innebär tjänstgöring under dag, kväll, natt och helg
har körkort för personbil
Det är meriterande om du har yrkeserfarenhet:
från en operativ verksamhet - exempelvis från trafiklednings-,driftlednings- eller larmcentral eller motsvarande
av att arbeta skiftSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
