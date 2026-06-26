Vägnings -och processoperatör till vår kund i Brunna
Adecco Sweden Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Upplands-Bro Visa alla maskiningenjörsjobb i Upplands-Bro
2026-06-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Vi på Adecco söker nu vägnings- och processoperatörer till vår kund inom läkemedelsbranschen i Brunna, Kungsängen. För att möta ett identifierat och växande kompetensbehov söker vi kandidater till både pågående och kommande uppdrag hos kunden.
Som processoperatör kommer du att arbeta med krossning och uppvägning av råmaterial, dokumentation samt styrning och övervakning av tillverkningsprocesser. Du säkerställer att produktion och råvaruhantering sker enligt gällande riktlinjer med stort fokus på säkerhet, kvalitet och noggrannhet. Rollen innebär även att identifiera och åtgärda avvikelser samt bidra till en effektiv, hållbar och miljövänlig produktionsprocess.
Arbetstiderna är förlagda till heltid och omfattar 2-skift, med möjlighet till perioder av 5-skift.
Tjänsten är en heltidstjänst och ett konsultuppdrag via Adecco
Ansvarsområden:
I rollen som processoperatör kommer dina arbetsuppgifter bland annat att bestå av att:
Krossa, väga upp och fylla på råvaror (fysiskt krävande och repetitiva moment förekommer)
Dokumentera produktion och utfört underhållsarbete
Utföra rengöring och underhåll av utrustning och arbetsplats
Övervaka drift och produktion
Felsöka och åtgärda avvikelser i processen
Vi söker dig som har:
Fullständiga gymnasiebetyg (krav)
Erfarenhet av produktionsarbete
Erfarenhet av att arbeta enligt GMP
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av läkemedelsproduktion
Erfarenhet av dokumentation, felsökning eller maskinhantering
Om dig
Vi söker dig som har ett intresse för teknik och problemlösning samt ett logiskt och strukturerat arbetssätt. Du är initiativtagande, ansvarstagande och trivs i en roll där noggrannhet är avgörande.
Du har en god social förmåga och samarbetar väl med andra, samtidigt som du kan arbeta självständigt när det krävs. Rollen innebär både fysiskt arbete och monotona moment, vilket ställer krav på uthållighet och ett positivt förhållningssätt.
Vidare är du bekväm med att arbeta i olika datorsystem samt att läsa och följa instruktioner och manualer på både svenska och engelska.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Sara Sofradzija via sara.sofradzija@adecco.se
Har du frågor angående registrering, vänligen kontakta supporten via info@adecco.se
Varmt välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Sara Sofradzija sara.sofradzija@adecco.se Jobbnummer
9980361