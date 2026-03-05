VA-utredare
Mariestads Kommun, Tekniska förvaltningen / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Mariestad Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Mariestad
2026-03-05
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mariestads Kommun, Tekniska förvaltningen i Mariestad
, Töreboda
, Gullspång
eller i hela Sverige
VA-avdelningen är organiserad under Tekniska förvaltningen.
Nu söker vi en VA-utredare som vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle i en verksamhet präglad av gemenskap och samarbete. Hos oss blir du en del av en stark gemenskap där vi stöttar varandra, delar kunskap och har roligt tillsammans.
Samtidigt arbetar vi med något som verkligen spelar roll. VA är en samhällsviktig verksamhet - varje dag bidrar vi till tryggt dricksvatten, fungerande avlopp och ett hållbart samhälle. Det ger både stolthet och mening i arbetet.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Som VA-utredare hos oss arbetar du med dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenfrågor, med särskilt fokus på samarbete, kommunikation och erfarenhetsutbyte. Du har erfarenhet från VA-området och du trivs med att arbeta i nära dialog med både kollegor och externa aktörer.
Arbetsuppgifter:
* Rörinspektör - ledningsinspektion
* Fältarbete
* VA-utredning
* Planering och prioritering av förnyelse och underhåll av ledningsnätet
Som VA-ingenjör hos oss kommer du att ingå i enhet ledningsnät i VA-organisationen som består av medarbetare med gedigen erfarenhet inom den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen. Vi planerar och utreder ledningsnäten i Mariestad. Vi ansvarar för kommunens VA-drift med tillhörande investeringsbudgetar och beställer det vi vill utföra till Drift och Servicebolag. Vi har ett nära samarbete med kollegor inom intilliggande teknikområden och förvaltningar och utgår från stadshuset i Mariestad.Kvalifikationer
Vi söker dig som är auktoriserad rörinspektör. Erfarenhet av entreprenadsarbete, fältarbete, läcksökning, uppströmsarbete är meriterande.
Som person är du driven, energisk och har ett stort intresse för ditt teknikområde. Du tycker om att arbeta mot uppsatta mål och deadlines. Att arbeta såväl självständigt som i grupp är en självklarhet för dig.
Då mycket av vår dokumentation sker på svenska är det ett krav att du behärskar svenska väl i tal och skrift. B-körkort är ett krav i den här tjänsten
Våra kontakter internt och externt bygger på samarbete och goda relationer därför fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser gärna så väl kvinnliga som manliga sökande.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Varmt välkommen till oss!
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310503". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mariestads Kommun
(org.nr 212000-1686) Arbetsplats
Mariestads kommun, Tekniska förvaltningen Kontakt
Enhetschef
Dennis Dahl dennis.dahl@mariestad.se 0501-75 61 58 Jobbnummer
9779783