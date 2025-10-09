VA-strateg
Vill du vara med och säkra framtidens vattenförsörjning i Karlstad?
Karlstads kommun söker en strategisk och drivande VA-strateg som vill bidra till en hållbar samhällsutveckling i hela kommunen.
Hos oss får du chansen att ta en ledande roll i ett strategiskt arbete som har stor betydelse för hela Karlstads framtida utveckling. Vi erbjuder en arbetsplats där hållbarhet och innovation står i fokus, och där du får möjlighet att påverka både riktning och arbetssätt.
Du blir en del av Planeringsavdelningen där vi arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och dess tillväxtutskott med att lägga grunden för Karlstads långsiktiga utveckling. Vårt ansvar sträcker sig över den översiktliga fysiska planeringen och strategiska frågor kring markanvändning - avgörande pusselbitar i ett hållbart och växande samhälle.
Vi driver också strategiskt viktiga utvecklingsprojekt inom samhällsbyggnadsområdet, där vi kopplar samman visioner med verklighet. Genom att ta fram väl underbyggda beslutsunderlag till kommunstyrelsen bidrar vi aktivt till att skapa rätt förutsättningar för tillväxt och livskvalitet i hela kommunen.
Vi är ett engagerat team bestående av åtta samhällsplanerare och två projektledare, som tillsammans kombinerar kompetens, kreativitet och samhällsengagemang. Vår arbetsplats är aktivitetsbaserad och ligger i hjärtat av Karlstad - i Samhällsbyggnadshuset - där idéer får växa och samarbete står i centrum.Publiceringsdatum2025-10-09Om tjänsten
Som VA-strateg på kommunledningskontoret ansvarar du för VA-frågor i den övergripande planeringen med fokus på implementering och vidareutveckling av kommunens vattentjänstplan och tillhörande handlingsplan.
Ditt arbete är avgörande för att säkerställa en långsiktigt hållbar utbyggnad av den kommunala VA-försörjningen i linje med kommunens höga ambitioner för klimat, miljö och samhällsutveckling.Dina arbetsuppgifter
Som VA-strateg blir du en sammanhållande kraft i den övergripande planeringen. En central del av ditt uppdrag är att leda genomförandet av vattentjänstplanen och dess handlingsplan - ett arbete som lägger grunden för Karlstads framtida vattenförsörjning och klimatanpassning.
Du har ett tydligt utredningsansvar, där du bedömer behovet av kommunalt VA med utgångspunkt från gällande lagstiftning. I rollen samordnar du kommunens strategiska VA-planering och fungerar som en viktig länk mellan kommunen och VA-huvudman.
Arbetet innebär också att du leder utredningar kring framtida verksamhetsområden, stöttar plan- och byggprocesser med VA-perspektiv. Eftersom vattentjänstplanen är lagstadgad behöver du också arbeta med att säkerställa att planens krav uppfylls, inklusive långsiktig planering för vattenförsörjning.
En viktig del i uppdraget är samråd och samverkan - du samarbetar med VA-huvudmannen och flera andra verksamheter internt på kommunen, samt för dialog med länsstyrelsen, fastighetsägare och andra myndigheter i processen, och bidrar med sakkunniga underlag som stärker kommunens översiktsplanering och strategiska projekt. Genom omvärldsbevakning och proaktivt arbete säkerställer du att Karlstads VA-planering står väl rustad inför framtiden.
Utmaningar och möjligheter
Karlstad är en växande kommun med skiftande geografi, från tät stad till gles landsbygd och skärgård. Det innebär både komplexa utmaningar och stora möjligheter. Med ökade krav på VA-utbyggnad, underhåll och klimatanpassning behövs ett starkt strategiskt arbete - där du blir en central aktör.Kvalifikationer
- Relevant akademisk utbildning, t.ex. civilingenjör inom väg och vatten, samhällsbyggnad eller motsvarande.
- Några års erfarenhet av VA-frågor, gärna från kommun, myndighet eller konsultverksamhet.
- Dokumenterad erfarenhet av strategiskt arbete, projektledning och samverkan.
- God kommunikativ förmåga och vana att presentera komplexa frågor på ett begripligt sätt.
- Förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
- B-körkort krävs.
Om Karlstads kommun
Kommunledningskontoret, som är den förvaltning som du kommer att tillhöra, arbetar med att leda, utveckla, styra, stödja och följa upp verksamheten i koncernen Karlstads kommun. Allt för en bra utveckling för oss som redan lever och bor här och för framtida Karlstadsbor. Vi är cirka 220 medarbetare som tillsammans fokuserar på strategisk och hållbar tillväxt, ofta i samverkan med näringsliv och andra delar av samhället. Vi arbetar bland annat med ekonomi, juridik, upphandling, HR, kommunikation och IT.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
Kommunledningskontoret, Planeringsavdelningen Kontakt
Marcus Ekholm, planeringschef 054-5401246 Jobbnummer
9549937