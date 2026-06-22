VA-ingenjör
Uppvidinge kommun, Tekniska avd / Byggjobb / Uppvidinge Visa alla byggjobb i Uppvidinge
2026-06-22
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Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla Uppvidinge kommuns VA-verksamhet? Då kan vi erbjuda dig ett meningsfullt och varierat arbete där du bidrar till en trygg och hållbar vatten- och avloppsförsörjning.
Som VA-ingenjör får du en bred och utvecklande roll med många kontaktytor. Du arbetar med drift och underhåll av VA-system, både ledningsnät, vatten- och reningsverk, och ansvarar för kundärenden kopplade till vattentjänster samt vidtar nödvändiga åtgärder. Du genomför utredningar och undersökningar, planerar förnyelse av ledningsnätet och leder investeringsprojekt där du även agerar som beställare. Rollen innebär också ansvar för systemförvaltning av ledningsprogrammet och att du deltar i utvecklingen av våra arbetsprocesser.
Du kommer att arbeta i ett engagerat team bestående av drifttekniker, VA-ingenjör och administratör, där samarbete och kompetensutbyte är en naturlig del av vardagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team och har förmåga att prioritera och fatta välgrundade beslut.
Vi ser gärna att du har en ingenjörsexamen inom väg- och vattenbyggnad, VA-teknik eller annan relevant utbildning. Alternativt har du flerårig erfarenhet inom VA-området som bedöms likvärdig. Du har god datorvana och uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift. Körkort för manuell bil är ett krav. Erfarenhet från offentlig verksamhet är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort B är ett krav.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-17 Tillsättning kan ske löpande., upphör: 2027-08-31 .
Arbetstid: Dagtid.
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Uppvidinge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332889". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppvidinge Kommun
(org.nr 212000-0605)
Box 59 (visa karta
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364 21 ÅSEDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppvidinge kommun, Tekniska avd Kontakt
Teknisk chef
Ville Hedström ville.hedstrom@uppvidinge.se 047447076 Jobbnummer
9971785